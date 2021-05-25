台灣教育部延期停課至六月中？指揮中心教一招快速揪出假消息

台灣中央流行疫情指揮中心今(25)日再度闢謠，包含網傳「台灣疫情嚴重時，一天燒掉100多具屍體」、「疫苗為了防腐加入了汞和鋁，打多了就會自... 台灣中央流行疫情指揮中心今(25)日再度闢謠，包含網傳「台灣疫情嚴重時，一天燒掉100多具屍體」、「疫苗為了防腐加入了汞和鋁，打多了就會自閉」以及「假教育部網站杜撰全國停課至6月18日」的訊息。（示意圖/Pexels）

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台灣中央流行疫情指揮中心今(25)日再度闢謠，包含網傳「台灣疫情嚴重時，一天燒掉100多具屍體」、「疫苗為了防腐加入了汞和鋁，打多了就會自閉」以及「全國停課至6月18日」等消息。

台灣疫情蔓延，詐騙假新聞也日益猖獗，近日台灣主流媒體更被盜用，以其名義在社群媒體上散佈「台北萬華肺炎遺體集體焚燒」的謠言，經警政署調查後，發現該推特發文帳號「chamonix_cvu」已移除，不過先前留言多以「傻逼台蛙」、「死了20W人」等簡體用語，且圖片取自其他國家疫情內容，或刻意假藉張冠李戴的虛假圖片來誤導視聽，警政署將揪凶嚴辦。

指揮中心今日再度出面澄清，網上流傳假冒台灣教育部名義，宣布「全國各級學校因應疫情停課時程資訊」，稱全國各級學校因應疫情停課至6月18日等訊息，其為偽冒教育部網站的境外假網頁，刑事警察局已成立專案小組偵辦。

指揮中心副指揮官陳宗彥指出，假教育部網站雖然網址看起來與教育部真網址很像，但與政府制式網址形態仍有不同，台灣的網域申請有一定規範，教育部全球資訊網正確的網址是https://www.edu.tw/，民眾可以先觀察連結網址，是否與官方網址一樣，像是教育部官方網址的結尾是edu.tw。

此外，另一則假消息則為「疫苗為了防腐加入了汞和鋁，打多了就會自閉」，中央流行疫情指揮中心澄清，我國進口疫苗均經國際FDA審查程序等，才會發送到醫療院所為國人施打，絕不含有毒物質，過去也都有向大眾說明疫苗接種會出現的狀況。

另外，陳宗彥提到，近日網路也流傳「台灣疫情嚴重時，一天燒掉100多具屍體」，是典型假訊息運用方式，故意將台灣疫情嚴重程度誇張化，這類假訊息多是利用境外IP網路跳板模式干擾台灣，這些訊息裡面多有中國字用語、簡體字等。