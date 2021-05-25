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雙北疫情嚴峻、醫療能量吃緊　台灣指揮中心：專責病房不限1人1室•可彈性調整

▲指揮中心副指揮官陳宗彥5/25上午主持全國防疫會議後記者會表示，雙北市專責病房1人1室，若確實有困難，將由傳染病防治醫療網區指揮官視病人住院必要性、醫院收治量能與病房硬體條件，可彈性調整，不限1人1室。▲柯文哲24日下午在記者中向中央喊話說，現在病房改裝需要時間，三總要28日才完工、榮總29日、台大醫院更要至下個禮拜，在這種緊急時刻，希望中央考慮一室兩人，至少讓病人有地方去。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/25 13:15
雙北疫情嚴峻、醫療能量吃緊　台灣指揮中心：專責病房不限1人1室•可彈性調整

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）雙北市武漢肺炎確診者人數眾多，醫療量能吃緊。台北市長柯文哲昨(5/24) 呼籲中央放寬專責病房可2人1室，對此指揮中心今天(5/25)鬆口，各區可視收治量能彈性調整。

武漢肺炎( 新冠肺炎，COVID-19）疫情嚴峻，台北市面臨醫療量能不足問題，柯文哲昨下午在北市疫情記者會中呼籲中央放寬確診病患1人1室的規定，考慮1間專責病房可收治2名病患，讓病人有地方去。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥5/25上午主持全國防疫會議後記者會表示，雙北市專責病房1人1室，若確實有困難，將由傳染病防治醫療網區指揮官視病人住院必要性、醫院收治量能與病房硬體條件，可彈性調整，不限1人1室。

其次，根據中央社報導, 雙北市長期住院血液透析（洗腎）病患，將集中收治在台北市立醫院和平院區及三軍總醫院松山院區，不限1人1室，將請北市衛生局督導。

疫情急遽升溫，北市面臨醫療量能不足問題，台北市長柯文哲24日下午呼籲中央放寬確診病患一人一室的規定，考慮一間專責病房可收治兩名病患，至少讓病人有地方去。

為了解決醫療量能不足的問題，台北市廣募退離醫護、成立專責防疫旅館，柯文哲並在19日拍板，北市區域級以上醫院，以該院「急性一般病床數」1/10為目標，規劃為專責病房。

台北市政府24日下午舉行防疫記者會時，柯文哲說，他早上才去台大醫院、三軍總醫院及榮民總醫院等3個醫學中心視察，醫院都在如火如荼趕工中，他除了要求病房要儘速改裝完畢，也承諾會在最短時間內讓所有負責專責病房的醫護人員打完疫苗。

柯文哲說，有一點需要跟中央討論的是，過去確診病患要求一人一室，但現在病房改裝需要時間，三總要28日才完工、榮總29日、台大醫院更要至下個禮拜，在這種緊急時刻，希望中央考慮一室兩人，至少讓病人有地方去。

指揮中心24日表示，日前新抵台的41萬劑武漢肺炎AZ疫苗最快26日檢驗完成，可以準備配送；柯文哲說，第一線的醫護都很迫切需要接種疫苗，盼這41萬劑趕快發下來，早一天都可以救很多人，且疫苗終究還是疫情的解決方案，這一刻只能相信中央。

此外，對振興醫院23日證實有急診室護理師染疫，柯文哲說，在台北市社區感染是個事實，因此極有可能在醫院內發現有感染源，要做的就是以同心圓的方式匡列接觸者、做快篩迅速處理掉，讓感染不要擴大。

5月25日全國防疫會議後記者會報告 (包括雙北市專責病房彈性調整等內容) 超連結在此

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