美時代解析台灣防疫神話破滅 陳建仁：未設想茶室成破口

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國時代雜誌訪問台灣流行病學家陳建仁，探討台灣防疫如何創造神話又在短短一週跌落神壇。報導指出初期防疫成功帶來的輕忽、病毒變異、不守防疫規定、忽視八大產業、疫苗短缺接種率低等皆是潰敗原因。

以「擊敗台灣大肆宣揚的防疫神話，只需要一杯茶」為開頭，《時代》開門見山點出台灣防疫牆的脆弱，直指虛假的安全感與不起眼的茶藝店如何擊破台灣防疫的假面。

從全球抗疫模範生到全國三級警戒

在歷時18個月近乎完美的防疫，包含保持世界最長零確診天數的紀錄，台灣正經歷第一波重大疫情高峰，從整體疫情期間維持僅1300例確診病例，到一週內上看3100例。許多公司開始居家辦公，首都台北街頭宛如空城，政府倉促的籌措疫苗來應對全國不到2％的接種率，這是發達國家中最低的新冠疫苗接種率。

此次本土疫情爆發的源頭疑似貨機組員染疫而傳播。然而，傳染鏈卻似有兩條，當地獅子會群聚，以及位於台北市的紅燈區萬華的茶藝館。這兩處起初被視為無關的群聚感染，直到一位前獅子會長揭露了他去過萬華茶藝館的事實。

這位60多歲、被媒體暱稱為台灣獅子王的活躍人士，其足跡顯示至少115次接觸與潛在的傳播性，這項事實揭露了這個擁有2300萬人口的島嶼面對疫情大爆發有多不堪一擊。

報導直指，台灣領先世界的防疫措施讓國人生活不受影響，自去年夏季以後，人們逐漸疏於防疫，在數月沒有本案例新增後，帶口罩的意識也變得鬆散。而台灣此次新冠疫情席捲，也考驗一個相對未接觸疫情的社會能否有效利用世界的抗疫經驗。

台灣的防疫之牆如何坍塌？

台灣對新冠病毒的抗戰無疑領先全球。在2019年12月31日出現第一份關於中國武漢有神秘的病毒性肺炎疾病開始，台灣如臨大敵，並在兩天後開始對自中國入境的旅客實施體溫監控與邊境管制，遠在世界衛生組織確認該病毒的傳播途徑之前。在2020年3月，台灣已向民眾分配口罩，並強制要求在大眾交通等公共區域配戴，並追蹤確診者及其密切接觸者進行隔離。

台灣對抗新冠的敏銳與成功源自於2003年對抗SARS的慘痛教訓。然而為何在新冠疫情初始有效的台灣如今卻面臨失敗？設計並領導全台COVID-19防疫機制的流行病學家、時任副總統陳建仁博士向《時代》表示，如同侏羅紀公園所說，生命會自行找到出路，「病毒總會試圖複製、變異，變得更具傳染性。」

最近在台灣造成大流行的英國變異株，許多受感染的案例僅有輕微症狀或無症狀，使人無從辨別，發現傳播時為時已晚。而「獅子王」的案例便是如此，以致因社交引發群聚感染。

此外，對防疫規定遵守不嚴也使台灣防疫破功。桃園諾富特飯店違反防疫規定，未將隔離中的機組人員與一般顧客分流造成感染。此外，對於尚未接種疫苗的機組人員放寬檢疫要求也成防疫破口。政府揭露，桃園諾富特事件、獅子會群聚、萬華茶藝館的相關案例皆為英國變異株，表明了三條傳染鏈實為同一感染源。

「阿公店」、「摸摸茶」成新冠病毒溫床

陳建仁坦言，他與台灣防疫團隊從未設想過茶室竟成為防疫破口，讓疫情星火燎原。

他表示許多萬華茶室不涉及性交易，多為陪伴性質，然有些以茶店為名行色情交易之實，並雇用非法滯台的移民婦女。這些場所昏暗、通風不良，客人吃喝玩樂不戴口罩又多家遊走，成病毒溫床。加之光顧者對足跡羞於啟齒、工作者遲疑篩檢，都助長了感染的盛行。

陳表示，衛生官員不相信茶藝店會成為防疫破口，起因於曾有兩位確診患者曾涉足「成人娛樂區」但並未造成群聚感染。

疫苗短缺無抗疫屏障

報導也指出新冠疫情迅雷不及掩耳的蔓延，與台灣缺乏疫苗以及接種意識薄弱無法脫鉤。台灣在本波疫苗爆發前，僅收到30多萬劑AZ疫苗，並且民眾施打意願低，不足2%的接種率相當落後世界進度。

台灣防疫成功使民眾無緊急施打需求，加之媒體大量報導疫苗的負面影響，如血栓等罕見副作用，使民眾望而卻步。根據一項調查，截至5月僅有四成台灣人有意接種疫苗。

陳建仁表示，台灣收購疫苗手腳太慢，等到疫苗被其他監管機構授權後才達成購買協議。僅管帳面上透過多元管道取得約2000萬劑疫苗，然而比起其他國家相差甚遠。上週台灣才取得COVAX第二波分配的40萬劑疫苗，也不過僧多粥少。

台灣自行研發的兩種疫苗仍在進程中，政府承諾在兩階試驗完成後，於七月將開始施打。陳建仁表示，根據未對外發表的研究，此兩種疫苗証明與其他新冠疫苗成效近似。

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從世界的錯誤經驗中學習

台灣政府已從這波病毒擴散中反應過來，提高警戒等級，在熱區增設點檢疫中心，限制集會規模、餐飲外送外帶、停止上課與建議彈性上班等措施，並嚴懲違規民眾、商家以貫徹防疫作為。

報導指出，台灣的民眾自覺才是防疫的利器。雖然有民眾衝向賣場恐慌性囤貨，然民眾自發性封城，在家「耍廢救國」成為值得驕傲的事。甚至有網友喊出「兩週解除三級」這樣自大的口號勉勵全國遏阻新冠疫情。

台灣因防疫成功而疏於防範，如今亡羊補牢，上下一心，「同島一命」，眾志成城向新冠疫情宣戰。