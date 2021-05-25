五月武肺疫情猛襲六都備戰　台灣民意基金會：候友宜、柯文哲最獲好評

配合雙北地區防疫升至第3級警戒，新北市長侯友宜15 日在記者會中指出，婚、喪禮須落實「實聯制」、參加 賓客要保持社交距離，並加強會場消... 配合雙北地區防疫升至第3級警戒，新北市長侯友宜15 日在記者會中指出，婚、喪禮須落實「實聯制」、參加 賓客要保持社交距離，並加強會場消毒，精簡公祭規模 ，追悼會禮廳人數也要分級。 （新北市政府提供） 中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年5月15日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導）五月這場新冠肺炎（武漢肺炎）來得急且散播速度飛快，此回英國變異株B.1.1.7傳染力超強讓確診病例數呈幾何級數大量增加，部份重災區地方首長快速應變，每日舉行防疫記者會說明應變情況。根據最新民調，民眾普遍對防疫最高總指揮官陳時中予以肯定，但談到六都市長表現，新北市長侯友宜高居第一，台北市長柯文哲居次，但民進黨執政的三都全數敬陪末座。

另外，在這份民調中，蔡英文第二任支持度首跌破5成。財團法人台灣民意基金會董事長游盈隆分析，若把時間稍微拉長一點可以清楚看到2020年1月迄今，蔡英文的總統聲望是17個月來的最低點45.7%，和2020年5月第2任期剛開始時71.2%比，相差25.5個百分點，相當於一年蒸發掉近500萬人的支持。

財團法人台灣民意基金會今（25）日例行性發表五月全國性民調報告，因應本月疫情快速惡化，政府宣佈全台進入三級警戒之際，民調大部份談疫情對民生的影響和民眾看法。

五月中開始，台灣從「全球防疫模範生」的神壇跌下，一周內本土確診數從個位數爆增至三位數，5 月16 日以後，每天都有兩百個以上確診案例，台灣人如臨大敵，原本正常安逸的生活被迫改變，也讓民進黨執政五周年慶變得鴉雀無聲。

三級警戒下，絕大部份雙北市民先「自主封城」「自主管理」避免外出，多數企業也採取遠距工作因應，熱鬧商圈與市街人潮與車潮瞬間消失，許多店家被迫休息，仍開業的也要遵守當地縣市政府「不得群聚」或「不得內用」規定，店家衝擊不小，已陸續傳出店家放起無薪假消息，個人工作室的活動與業務也全取消。民調問到民眾是否擔心五月武肺疫情風暴影響個人工作與收入，二十歲以上受訪者中高達六成五擔心個人工作與所得受影響，不擔心的大約有三成四。

六都市長的疫情應變評價

至於民調問到六都市長的疫情應變表現，結果顯示，在二十歲以上台灣人眼中，新北市長侯友宜高居第一，台北市長柯文哲居次，台中市長盧秀燕第三，高雄市長陳其邁第四，桃園市長鄭文燦第五，台南市長黃偉哲敬陪末座。

民調發現，49.1%覺得新北市長侯友宜表現較好，31.4%覺得台北市長柯文哲表現較好，14%覺得台中市長盧秀燕表現較好，10.6%覺得高雄市長陳其邁表現較好，8.2%覺得桃園市長鄭文燦表現較好，4%覺得台南市長黃偉哲表現較好，10%覺得都很好，1.9%都不好，20.4%不知道。

游盈隆分析，從年齡層的角度看，25-34 歲公民對柯文哲疫情應變評價最高，其他各年齡層公民，多數認為侯友宜表現較好。另不論從教育程度、職業背景或省籍族群角度看，侯友宜都是相對最多數民眾推崇的六都市長，柯文哲則緊追在後。

游盈隆說，很明顯地，在一般社會大眾眼中，雙北市長是防疫表現最亮麗的六都市長，相形之下，民進黨籍三位六都市長的表現並沒有獲得多少注意或肯定。

至於蘇貞昌內閣施政表現的民意反應，最新民意顯示，四成五基本上滿意蘇內閣的整體施政表現，但也同樣有四成五的人不滿意，各占一半，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這是蘇內閣成立以來第一次遇到這樣分歧評價。

民調也談到513全台大停電議題，全國受影響戶數超過四百萬，事後沒任何政府官員負起責任。問到受訪民眾對蔡政府整件事情的處理是否滿意？有32.7%表示不太滿意，29.6%一點也不滿意，不滿意者比重逾六成高達62.3%，僅13.8%表示沒意見不知道、21.4%還算滿意、2.7%非常不滿意。

游盈隆引用一項近期（2021/4/19-25）美國蓋洛普民調發現，5%美國人非常擔心自己染疫，25%還算擔心，41%不太擔心，29%一點也不擔心。相形之下，台灣有84.5%擔心自己家人染疫，游盈隆推測，除了美國人已經歷逾一年的疫情洗禮後，再者可能與絕大多數美國人樂於接種疫苗、也不缺疫苗有關，但台灣不但缺疫苗，而且對僅有的AZ 疫苗頗有疑慮。