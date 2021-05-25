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台灣3級警戒正值畢業季 國家圖書館推資料快遞和線上諮詢

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/25 12:23
照片擷取自google map

照片擷取自google map

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣新冠肺炎疫情持續延燒，自5月15日各縣市陸續升3級疫情警戒，由於正值畢業季，國家圖書館表示，考量學生趕寫研究報告及博碩士論文，需要大量參考資料，啟動「知識快易達服務」，持續服務有資訊需求的讀者，截至23日止，全台的申請件數近160件，其中以北部占86%。

國家圖書館表示，自5月15日暫停開放後，該館立即啟動「知識快易達服務」，設置專人專線協助查找資料，不必預先付款，立即遞送。推出後，已接獲來自全臺各地讀者申請影印圖書、期刊及博碩士論文資源快送服務，國圖只需1個工作天，民眾即可選擇透過宅急便或國圖行政區入口取件。

據國圖統計，5月15日至23日間，知識快易達共收到來自全台各地159件申請件，其中以北部居多約有86%，中部雲嘉地區約有9%，南部有4%，東部1%。

在申請者方面，以大學生居多約59%，研究生約33%，高中專科生約8% ，申請件居多選擇以宅配取件約47%，其次為到館領件約32%，已授權可傳遞電子檔21%。在申請資料類型上，有55%是論文，26%是期刊，19%是書等其他資料類型。

疫情中斷人與人接觸，但網路互動交流不受疫情影響，國圖仍持續透過線上小參通—線上資源使用指導網站，提供線上參考服務及line等線上即時回應管道。

國圖表示，使用者透過「我要提問」功能，以及國圖小參通—line參考諮詢專線（ID:nclrefservice），透由線上專線提問，由專業參考館員線上即時回答諮詢問題，並指導使用本館豐富的線上資源。
國家圖書館
知識快易達服務
新冠肺炎疫情
疫情

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