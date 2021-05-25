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西班牙Hybrid當代藝術博覽會反思疫情　台灣成東亞唯一參展國家

台灣旅西藝術家周明毅將於西班牙第5屆Hybrid當代藝術博覽會展出，31件創作呈現疫情籠罩下藝術家對於生命的敬畏與反思

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/25 11:02
台灣旅西藝術家周明毅將於西班牙第5屆Hybrid當代藝術博覽會展出，31件創作呈現疫情籠罩下藝術家對於生命的敬畏與反思（圖/文化部）

台灣旅西藝術家周明毅將於西班牙第5屆Hybrid當代藝術博覽會展出，31件創作呈現疫情籠罩下藝術家對於生命的敬畏與反思（圖/文化部）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）西班牙第5屆Hybrid當代藝術博覽會（HYBRID Contemporary Art Fair）將於5月28日至30日在馬德里Hotel Riu Plaza España舉行，本屆台灣是東亞地區唯一參展的國家，將呈現台灣旅西藝術家周明毅31件創作，呈現疫情籠罩下藝術家對於生命的敬畏與反思。

駐西班牙代表處文化組表示，疫情無法間隔人們與藝術的距離，在不安的時刻，人們更需要藝術的慰藉。今（2021）年是我國第3度參與Hybrid當代藝術博覽會，讓台灣在疫情期間不缺席馬德里的重要藝文盛事，也更加提升台灣視覺藝術在西班牙的能見度。

藝術家周明毅於2008年取得西班牙塞維亞大學美術學院博士，專長為版畫創作，版畫作品曾獲得西班牙國家圖書館收藏，「時間系列100」則由國立台灣美術館藝術銀行收藏，目前活躍於台灣及西班牙兩地藝壇。


宣傳影片（影/Youtube）

周明毅擅長以色彩、線條為元素，建構對時間與空間不同的詮釋與想像，營造出獨特的抽象與幾何概念風格。本次展覽以《迴聲與我》（Eco y Yo）為名，展現對自然、事物、歷史、事件或對自身的一個回應和歌頌。

周明毅的作品以立體及平面創作為主，在平面作品上以絹印、壓克力顏料、油畫、油性麥克筆及水彩等不同材質表現出色技法；立體作品則以陶瓷為主。其作品無論是從色彩對立的角度，亦或從使用形式和材料的角度，均充滿著豐富的哲學感，不僅呈現藝術家對於生活的感知，同時也是藝術家對於後疫情時代的回應。

Hybrid當代藝術博覽會為西班牙新興的當代藝術博覽會，今年在疫情影響下仍有來自台灣、西班牙、德國、奧地利及以色列等國，超過70位藝術家與會。

第5屆Hybrid當代藝術博覽會（HYBRID Contemporary Art Fair）

時間：2021年5月28日至5月30日
地點：Hotel Riu Plaza España
官方網站：http://hybridart.es/fair/
西班牙Hybrid當代藝術博覽會
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西班牙
藝術
展覽
周明毅

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