搶救海洋生態！澳洲基金會籲請：銀行和投資者轉投資再生塑料原料公司

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）澳洲「邁德魯基金會」（Minderoo Foundation）日前發佈一份「塑膠廢料製造索引」（Plastic Waste Makers Index）調查報告顯示，只有20家以能源、化學為大宗的企業，在少數金融支持者的支持下，負責生產全球逾一半的一次性塑料，這些塑料最終在世界各地被浪費，造成環境污染。

邁德魯基金會表示，一次性塑料幾乎完全由化石燃料製成，是最常見的丟棄塑料也是常見的污染。環保運動人士曾將塑料廢物歸咎於百事可樂（PepsiCo）和可口可樂（Coca-Cola）等品牌。其實，塑料的基礎材料是由石化公司製造的聚合物所組成，這些企業被認為是危機的根源。

綜合媒體報導，作者之一，邁德魯基金會的財務與透明度主管查爾斯（Dominic Charles）表示，據調查報告顯示，全球有一半的一次性塑料來自20家公司，而排名第一的埃克森美孚(ExxonMobil)在2019年共產生了約590萬噸塑膠垃圾，緊跟在後的是美國化學公司陶氏化學(Dow)和中國石化(Sinopec)。

牛津大學史密斯學院氣候變遷經濟與政策教授山姆·範卡瑟（Sam Fankhauser）表示，我們對石油和天然氣的依賴不僅助長了氣候變遷，一次性的塑料也正在破壞我們的海洋。

山姆·範卡瑟進一步表示，如果我們要解決這些相互關聯的危機，石化公司應轉型邁向循環經濟。這些不僅對我們的環境、生態系統及生活在塑料污染的社區的人們帶來極大好處。

邁德魯基金會呼籲石油化學公司，除了能夠揭露他們生產的塑料廢物足跡外，應承諾將化石燃料過渡到塑料生產的循環模式，該基金會同時呼籲，銀行和投資者將資本投資和融資轉移到使用再生塑料原料的公司。