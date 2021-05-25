台灣參與WHA提案未列議程 外交部仍感謝友邦支持

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）第74屆世界衛生大會（WHA）昨（24）日登場，台灣連續第五年未受邀參與，雖有友邦於會議上相挺，我國參與WHA提案最終未能列入大會議程，對此外交部表示感謝四友邦仗義執言。

本屆WHA以視訊形式開議，據中央社報導，首日會議我友邦史瓦帝尼、諾魯及巴拉圭公開挺台，另有兩友邦在閉門的總務委員會上為台灣喉舌。

外交部今（25)日表示，「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」提案於WHA首日會議進行討論。馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯及史瓦帝尼四個友邦代表我方，分別在總務委員會及全會與中方進行「二對二辯論」。外交部對上述四友邦為台灣仗義執言表達誠摯謝忱。

外交部對我國參與WHA提案最終雖然未能列入大會議程表達遺憾，但仍指出，友邦均肯定台灣是全球公衛合作的重要夥伴，強調世界衛生組織（WHO）及WHA接納台灣參與的必要性、急迫性及正當性；友邦代表也指出，國際社會深刻瞭解台灣對全人類健康福祉確能做出積極貢獻。

外交部指出，中國代表及其動員的古巴及巴基斯坦代表在會場上仍不斷重彈中國片面主張的「一中原則」等陳腔濫調，持續不當曲解聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議，誆稱中國政府已妥善安排台灣參與全球衛生事務，遮掩其打壓台灣人民健康人權的蠻橫行徑；中方企圖誤導國際視聽的不實言論不被國際社會認同，並已受到輿論譴責。

外交部也再次鄭重呼籲，唯有使台灣成為WHA觀察員，接納台灣完整參與WHO相關技術性會議、機制及活動，全球才能有效終結疫情，真正達致WHO「全民均健」（Health for all）的最高目標。

台灣連續五年沒有取得觀察員資格，被WHA拒之門外。今年，因台灣在疫情中的表現與貢獻，獲得國際多元廣泛的支持，然而仍舊因政治因素無緣列席。