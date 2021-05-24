中美專家指兩國競爭大過合作 籲回歸基本溝通

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）中美專家近期閉門對話指出，川普掌鄭時期的溝通不良導致雙邊關係競爭大於合作，雙方應恢復基本常態溝通，修補受損的非官方交流。

中央社報導，美國外交政策全國委員會（NCAFP）3月底及4月初邀中、美雙邊約20名學者、專家與卸任官員參與，系列會議以二軌（非官方）視訊方式舉行，著眼於政治交流、安全議題與國際體系前途。其摘要報告於5月21日公布，並遵循觀點匿名的往例。

該系列會議舉行於中、美阿拉斯加會談激烈交鋒後。報告揭露，美、中雙方在處理雙邊關係似乎都聚焦於國內政治合法性。阿拉斯加會談的目標受眾看似國內觀眾，而非真誠嘗試合作或增進理解。雙方國民多支持期政府捍衛自身利益，儘管這可能導致緊張情勢。此時雙方優先建立政治正確，可能因而限制來日的合作。

美中競爭大於合作的特徵之一，是雙方對討價還價漸感厭惡，更難忍受妥協接受部分領域受限以換取其他領域進展，因而限縮可列入合作議程的議題與政策。

報告指出，川普政府在新冠疫情爆發後加強對北京施壓，美中關係陷入建交40多年來谷底，尤其損害民間交流。雙邊關係恢復應以最不具政治敏感性的民間交流為優先，如記者簽證、學術交流、領事館重新開放等。

此外，與會者也提出疑問，雙邊與會者皆同意兩國不希望發生衝突，但不清楚避免戰爭的願望是兩國關係的穩定因素，抑或是破壞因素。

另外，報告提出中、美在看待參與國際體系的價值和目定位不同。美國重視扮演積極角色，中國則強調防禦性角色。雙方差異導致國際體系如何因應成員國境發展而有分歧，而分歧在大國競爭的架構下被放大。

值得注意的是，與會雙方皆認同，需要設法防止中美關係持續惡化，重申以往承諾將有助奠定更具建設性的基調。雙方可能有必要為高層雙邊交流制定行為準則。此外，且應運用、改善現有但荒廢的兩軍對話機制，優先處理危機溝通。

報告建議，美中應直接溝通改革國際體系的方式，尤其要找出造就負責任利害關係者的共通點，這將減少雙方懷疑對方提供公共財的意圖。首先可能是抗疫復甦方面合作，如合力協助面臨新冠危機的國家、透過大型機構承諾解決疫情造成的長期經濟與社會損害。但現階段這項合作是否可能仍屬未知。

針對台灣問題，一名中方與會者呼籲舉行一軌半（半官半民）對話，並提出美方僅在中國解放軍活動的脈絡下討論台灣，忽視台灣內部局勢刺激中方、及北京讓兩岸「融合發展」的意圖。

一名美方與會者指出，川普時期台灣議題的溝通機制瓦解，然問題癥結在於中、台當局不對話，美國成夾心餅乾。各方都需要設法給予彼此維持「不獨與不武統」現狀的再保證。

一名中方與會者則建議北京更有自信地處理兩岸議題，並指出軍機頻繁擾台引發台灣人厭中情緒，不利兩岸「和平發展」。