台灣北市府設置捐款專戶•即日起至6/30接受各界善款　用於醫護補助、防疫住宿、購買快篩試劑等

更新時間: 2021-05-24 21:24

首次發稿: 2021-05-24 20:10

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 全國疫情進入三級警戒, 台北市更是重災區之一, 台北市長柯文哲曾表示，目前一線作戰險峻，資源嚴重不足。市府今天(5/24)下午在疫情記者會上宣布, 正式啟動線上捐款專戶平台，捐資源將運用在第一線醫護防疫與補助、快篩試劑的購買、防疫住宿相關使用需求以及協助弱勢市民與長照機構防疫等。

❤捐款專戶平台收款日期:自110年5/23起至110年6/30日止，將視疫情調整並另行公告。

❤線上捐款專戶平台網址如下：

(建議使用Chrome瀏覽器。送出捐款單後，會將您繳款的ATM轉帳帳號/超商繳款單之電子檔案, 寄至您的電子郵件信箱。)

❤捐款方式包括: (1) 超商繳款 (2) ATM轉帳/臨櫃匯款 (3) 悠遊付

❤有意願針對本次疫情捐款的民眾，請選擇捐款用途─重大災害「covid-19疫情防疫及照顧服務」進行捐款。

❤上網搜尋關鍵字為「台北市社會救助資源整合平台」

❤若民眾想捐贈相關物資，可直接撥打1999轉分機6956，聯絡社會局人民團體科長陳郁君，詢問捐贈流程。

市政府也再次感謝民眾、企業及民間團體的善心，盼各界一同相挺度過疫情難關。

黃珊珊強調, 本項捐款將依專款專用原則，公告使用計畫，並透過「台北市重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」監督管理，希望有效分配善款，不會有任何浪費。

(以下為捐款平台網頁截圖)