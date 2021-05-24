用寶特瓶裝水練肌耐力以生活素材玩拼貼 藝能課線上教學直擊SHOW

新北市停課不停學期間，老師們紛紛發揮創意巧思， 海山國小的藝文與健體領域老師分享體育課與美勞課的遠端教學，用 寶特瓶裝水練肌耐力、以生活中隨手可得的物品玩拼貼，運用各項生 活素材成為線上教學最好的媒介，讓師生樂在學習。

海山國小林亞珊老師表示，低年級孩子資訊能力不足，多以指派性作 業進行課程，如體育老師錄製影片後上傳雲端， 請學生跟著影片運動學習，或提供線上學習影片網址， 學習完畢也請家長協助孩子填寫作業、檢核表或回傳練習的影音照片 ，供老師了解孩子學習狀況。

中高年級體育課除了老師預錄影片、拍攝動作照片及自製PPT補充 課程內容外，部分老師採用線上Google Classroom 或Google meet平台與學生互動。老師先示範講解， 再請學生跟著一起練習，同時老師透過畫面即時回饋， 提示動作正確性及注意安全補充水分。 這些動作會以簡單的徒手運動或隨手可得的器具，像是利用毛巾做毛 巾操或家中的空寶特瓶裝水做簡單的肌耐力練習， 達到在家也能獲得運動的效果。除肢體活動外， 也會額外提供運動相關知識的影片，提升運動素養。

在藝文領域的部分，該校劉靜文老師表示，三年級的視覺藝術課， 以讓學生在家隨手可得材料的單元主題為主，像是蒐集家中不同材質 的瓶子、紙張、布料、有紀念性的物品、及紙類的創作、 拼貼藝術家等的介紹，也利用線上Google Classroom教學，製作PPT、學習單、google表單 提問、作品鑑賞等，讓學生在家一樣可以發揮創意、自由創作。

四年級視覺藝術運用Google Classroom的教學方式，製作課程PPT， 分享藝術家的小故事來引導學生認識藝術家生平經歷及作品介紹， 接著上網觀看藝術家的影片，自製學習單回答問題， 進而走進藝術家的世界。學生觀察藝術家的作品，發現使用的媒材、 歷經創作的過程和意義，最後請學生發揮想像力與創意，思考用混合 媒材完成一幅「向我們最辛苦的醫護人員致敬！」的主題創作。

另外，該校吳瑞福老師分享線上教學心得表示，老師的授課聲音、 課程內容決定了學生的專注力長短，建議以比平常慢1/3的語速， 一句一句讓學生聽清楚，才有思考反應時間； 依據重點控制說話音量，時而快、時而慢， 更能讓學生瞭解表達重點，並延長學生專注力。

教育局表示，各領域學科老師可彈性依據課程特性， 利用小白板書寫、呈現肢體動作、展示科學實驗、手持布偶對話、 有獎問答即時回饋等方式，讓學生有不同學習體驗。在資源共享、 課程開放、降低教師負擔、讓家長學生有更多學習選擇的前提下， 新北以自己原有的YouTube、第四臺公用頻道、 書商線上資源加上各縣市的公播頻道， 讓親師生激盪出數位共學的火花。

照片來源： 新北市教育局提供