用寶特瓶裝水練肌耐力以生活素材玩拼貼 藝能課線上教學直擊SHOW

照片來源： 新北市教育局提供
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新北市停課不停學期間，老師們紛紛發揮創意巧思，海山國小的藝文與健體領域老師分享體育課與美勞課的遠端教學，用寶特瓶裝水練肌耐力、以生活中隨手可得的物品玩拼貼，運用各項生活素材成為線上教學最好的媒介，讓師生樂在學習。
海山國小林亞珊老師表示，低年級孩子資訊能力不足，多以指派性作業進行課程，如體育老師錄製影片後上傳雲端，請學生跟著影片運動學習，或提供線上學習影片網址，學習完畢也請家長協助孩子填寫作業、檢核表或回傳練習的影音照片，供老師了解孩子學習狀況。
中高年級體育課除了老師預錄影片、拍攝動作照片及自製PPT補充課程內容外，部分老師採用線上Google Classroom 或Google meet平台與學生互動。老師先示範講解，再請學生跟著一起練習，同時老師透過畫面即時回饋，提示動作正確性及注意安全補充水分。這些動作會以簡單的徒手運動或隨手可得的器具，像是利用毛巾做毛巾操或家中的空寶特瓶裝水做簡單的肌耐力練習，達到在家也能獲得運動的效果。除肢體活動外，也會額外提供運動相關知識的影片，提升運動素養。
在藝文領域的部分，該校劉靜文老師表示，三年級的視覺藝術課，以讓學生在家隨手可得材料的單元主題為主，像是蒐集家中不同材質的瓶子、紙張、布料、有紀念性的物品、及紙類的創作、拼貼藝術家等的介紹，也利用線上Google Classroom教學，製作PPT、學習單、google表單提問、作品鑑賞等，讓學生在家一樣可以發揮創意、自由創作。
四年級視覺藝術運用Google Classroom的教學方式，製作課程PPT，分享藝術家的小故事來引導學生認識藝術家生平經歷及作品介紹，接著上網觀看藝術家的影片，自製學習單回答問題，進而走進藝術家的世界。學生觀察藝術家的作品，發現使用的媒材、歷經創作的過程和意義，最後請學生發揮想像力與創意，思考用混合媒材完成一幅「向我們最辛苦的醫護人員致敬！」的主題創作。
另外，該校吳瑞福老師分享線上教學心得表示，老師的授課聲音、課程內容決定了學生的專注力長短，建議以比平常慢1/3的語速，一句一句讓學生聽清楚，才有思考反應時間；依據重點控制說話音量，時而快、時而慢，更能讓學生瞭解表達重點，並延長學生專注力。
教育局表示，各領域學科老師可彈性依據課程特性，利用小白板書寫、呈現肢體動作、展示科學實驗、手持布偶對話、有獎問答即時回饋等方式，讓學生有不同學習體驗。在資源共享、課程開放、降低教師負擔、讓家長學生有更多學習選擇的前提下，新北以自己原有的YouTube、第四臺公用頻道、書商線上資源加上各縣市的公播頻道，讓親師生激盪出數位共學的火花。
照片來源： 新北市教育局提供