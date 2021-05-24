臺灣證交所：上週外資在集中市場買超264.64億元 買超長榮7.04萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/5/17~2021/5/21）外資在集中市場總買進金額為6,244.32億元，總賣出金額為5,979.68億元，買超為264.64億元，另統計自2021年年初至5月21日止，外資總買進金額為8兆7,071.08億元，總賣出金額為9兆730.49億元，累計賣超為3,659.41億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆745.86億元新台幣，占全體上市股票市值的44.29%，較5月14日的21兆3,565.60億元新台幣，增加7,180.26億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮：買進436,792千股，賣出366,357千股，買超70,435千股。

第二名：國泰金：買進143,940千股，賣出82,098千股，買超61,842千股。

第三名：中信金：買進172,025千股，賣出116,509千股，買超55,516千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：彩晶：買進156,358千股，賣出233,761千股，賣超77,403千股。

第二名：友達：買進520,238千股，賣出585,637千股，賣超65,399千股。

第三名：群創：買進601,055千股，賣出661,016千股，賣超59,961千股。