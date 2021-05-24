佛光會和先嗇宮捐大批防護衣、罩、快篩劑 各界善款和防疫物資湧入好日子愛心大平台

新北市疫情嚴峻，民眾「自動封城」， 快篩成為檢視和心安的法寶， 而第一線防疫人員的防護裝備也變得格外重要。 佛光山和國際佛光會捐贈防護衣、防護鏡各2千件， 還有N95口罩4千及一般口罩、乾洗手等； 三級古蹟先嗇宮也捐贈3千劑快篩劑和2千件防護衣及1萬個防護罩 ；另外東森購物捐500萬元、海悅國際捐300萬元、 三福建設捐100萬元、展悅建設也透過蔡淑君議員捐100萬元、 王母救世宮捐30萬元，大量的愛心湧入新北市好日子愛心大平台。

長期關懷三蘆地區獨居長輩的先嗇宮董事長李乾龍表示， 這次疫情來勢洶洶，新北市成為重災區， 侯友宜市長在許多疫情熱區設立快篩站，醫療、公衛、 警消大量的投入人力， 他聽聞消防局長黃德清說因勤務人員有需要防護裝備等， 因此透過友人緊急採購，有一部分防護衣、罩已陸續運抵， 另外3千劑快篩劑也交由市聯醫三重醫院副院長王祖琪， 盡速撥付各快篩站使用。

國際佛光會中華總會則透過佛光山三峽金光明寺住持覺培法師捐贈， 有防護衣、防護鏡各2千件， N95口罩4千個及一般口罩6千個和乾洗手噴霧900瓶， 大部分交由社會局的愛心大平台轉發， 也有一部分直接送給三峽分局。覺培法師表示， 由於之前印度疫情非常嚴重，因此佛光會調度防疫物資， 原本要做國際救援支援印度，但近期雙北市疫情爆發， 看到侯市長在緊急召集醫療人員投入抗疫，決定先將防護衣、 鏡提供給雙北市使用，覺培說：「只有保護好醫護人員， 老百姓才有希望。」

覺培法師也表示，星雲大師關切全球疫情， 因此發動全球佛光人在各地居家持誦500萬部心經， 希望能迴向平安度過疫情。

社會局長張錦麗表示，除了上述之外，東森購物也捐500萬元、 海悅國際捐300萬元，三福建設捐100萬元， 展悅建設也透過蔡淑君議員捐100萬元，王母救世宮捐30萬元， 各界的防疫物資和善款陸續湧入新北市好日子愛心大平台和防疫基金 ，將全力支援一線防疫工作及受疫情影響的弱勢家庭。