台灣旅美高球好手徐薇淩　LPGA純絲錦標賽封后抱３千萬獎金

（台灣英文新聞／體育組綜合報導）台灣旅美高球好手徐薇淩在美國時間23日捎來好消息，在LPGA的純絲錦標賽（Pure Silk Championship）最終輪揮出68桿，累計以低於標準13桿的271桿，收下生涯首冠。

中央社報導，徐薇淩也是繼涂阿玉、鄭美琦、龔怡萍、曾雅妮及盧曉晴之後，第6名在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）奪冠的台灣選手。

今年26歲的徐薇淩在取得2015年LPGA正卡資格後，23日首度拿下LPGA冠軍。徐薇淩在賽後受訪時說，「我想，我已經等了7年，我不想再等了。」

總獎金130萬美元（約新台幣3665萬元）的純絲錦標賽23日在美國維吉尼亞州的威廉斯堡舉行最終回合賽事，徐薇淩與泰國選手莫莉婭（Moriya Jutanugarn）帶著1桿領先優勢從第一洞出發。

徐薇淩前9洞進帳2鳥、2柏忌，轉場後在第12洞射下1鳥後，再度吞下柏忌。反觀莫莉婭靠著第13、14洞連續補鳥，一度握有2桿領先優勢。

不過，第15洞成為今天比賽轉捩點，對手莫莉婭苦吞雙柏忌，徐薇淩重新要回領先，隨後在第16洞又添1鳥，奠定勝基，最終以68桿繳卡，累計以低於標準13桿的271桿，生涯首度在LPGA封后。