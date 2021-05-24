台灣第三級警戒何時解？台北陽性率升至8.5%疫情未緩　20家醫院加入快篩行列

（台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導）全台第三級警戒尚未解除，台北市長柯文哲昨（23）日表示，疫情尚未減緩需要更嚴格防疫管制，今日起餐飲店禁止內用，台北市20家醫院提供快篩，看來距離解禁還有一段路。

全台警戒仍維持第三級，台北市民自動進入封城狀態，並十分關心何時能解禁，台北市長柯文哲昨（23）日表示，台北市四個快篩站篩檢1299例，檢出陽性率為8.5%。疫情還未緩解，需要更嚴格的防疫管制。

柯文哲說明，從今天開始，台北市所有的飲食店、飲料店，包括夜市、餐廳、早餐店、百貨公司、地下街、美食街等， 全面禁止內用，一律改外帶或外送。

柯文哲強調，今起台北市20家急救責任醫院，將一起加入快篩行列， 有症狀的民眾， 經過醫生判斷，需要做PCR者，同步快篩；快篩的準確率為95%，但是20分鐘就可知道結果，可以讓更快地掌握感染源， 阻斷病毒傳播風險。也可讓市政府更快察覺趨勢變化，決策速度更快。

此外，台北市長也針對「校正回歸」一詞作解釋，「過去從感染、發病、篩檢到公布疫調結果，時間可能長達兩周。因此中央每日公告的確診數，本來就不是反映當天的感染狀況，當檢體數量暴增時，PCR檢測和疫調更可能塞車，時間差會拖更久。」

「目前的「校正回歸」是怎麼算的？我也不知道」，柯文哲建議，其實把實情說清楚就好了，創造一個新名詞，只是讓大家更困惑。