台灣挑戰史上最困難任務！義大利威尼斯雙年展疫情之下　古老監獄普里奇歐尼宮登場

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台灣於第17屆威尼斯雙年展展出《台灣郊遊 – 原始感覺共同合作場域計劃》，策展團隊施打疫苗出發威尼斯，在兼顧防疫禁令下，挑戰史上人力最少、最精簡的布展任務，展覽自即日起11月21日於前身為監獄的普里奇歐尼宮展出。

第17屆威尼斯雙年展台灣館《台灣郊遊 – 原始感覺共同合作場域計劃》已隆重開展，由國立台灣美術館、策展團隊自然洋行建築設計團隊及草字頭國際聯合舉辦，將從5月22日至11月21日於義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）展出。

參展團隊自然洋行一直以來的建築概念，即著重人與環境的共存，建構如何和建築以外的事物和諧運作，而非創作一個人與自然或環境隔絕的空間，體現於本屆五個展出的項目，透過在地風土環境—台灣—所啟發和衍伸的自然靈感：「少少—原始感覺研究室」、「天然修道院」、「類生態光學冥想屋」、「原始知覺研究室」以及「勤美學-森大」，多面向探討人與自然互動下的建築思維與視野。



第17屆威尼斯雙年展台灣館外觀（圖/國美館）

國美館梁永斐館長表示，今年突破疫情帶來的各項挑戰，工作團隊在國內文化部與衛福部等單位的全力支援下，施打疫苗後於4月底出發至威尼斯布展，歷經長達10幾天的檢疫隔離，於普宮展開史上人力最少、最精簡的布展工作挑戰，同時必須兼顧各項防疫的規範與施行措施，整個布展的工作過程，台灣團隊克服萬難及以身體力行的方式，回應今年雙年展大會提出的策展命題：『我們將如何共同生活？』（How will we live together? ）

展出項目呈現不同的人文、環境條件、產業、空間使用模式等，但其中的共同點是通過建築空間扮演其中的溝通橋梁，呈現並拓展各領域透過實驗建築場域共同合作的成果，自然洋行發現，「安定的人心」是與自然環境共存、持續發展而不過度開發的重要先決條件。

策展人曾志偉表示，人類在自然的野地，如何透過本能的感覺啟動應對能力，克服自然給予的挑戰，當我們正視人類內在的原始感知並逐漸產生正向對應能力時，恐懼也就會消失了。本屆展覽命題與建築概念也從此而生。

《台灣郊遊》展場位於原為古老監獄的普里奇歐尼宮，位於威尼斯重要交通樞紐與觀光景點，本次團隊特地在一個古老而封閉感的空間中，以展覽創造出給觀者一個寧靜而帶有原始感受的場所，呼應目前全球疫情發展下人與空間的關係，在隔離的狀態下我們如何自省、內觀，重新省思人與生活環境的互動關係。

策展團隊刻意在整體展場提供許多留白，盡可能地保留普里奇歐尼宮空間本身原有質感，並展出新作包括投影，與建築的原有原素互相搭配。展覽希望讓觀眾有機會透過這些基於自然的項目，回歸個人感覺心念、周遭感知來貼近當下時代，找尋寧靜而平和的心境。

值得一提的是，自然洋行所創立的2003年，也正是SARS疫情爆發的那一年，今年再次面臨COVID-19疫情的挑戰，自然洋行仍是以堅持的信念面臨這樣的重大挫折，並持續磨練與堅信著：向自然學習的建築理念。

展館進入採取預約制，入館須佩戴口罩，並遵守防疫動線參觀，詳情搶前往官網查詢。



第17屆威尼斯雙年展台灣館展區（圖/國美館）



第17屆威尼斯雙年展台灣館展區（圖/國美館）