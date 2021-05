台灣挑戰史上最困難任務！義大利威尼斯雙年展疫情之下　古老監獄普里奇歐尼宮登場

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣於第17屆威尼斯雙年展展出《台灣郊遊 – 原始感覺共同合作場域計劃》,策展團隊施打疫苗出發威尼斯,在兼顧防疫禁令下,挑戰史上人力最少、最精簡的布展任務,展覽自即日起11月21日於前身為監獄的普里奇歐尼宮展出。

第17屆威尼斯雙年展台灣館《台灣郊遊 – 原始感覺共同合作場域計劃》已隆重開展,由國立台灣美術館、策展團隊自然洋行建築設計團隊及草字頭國際聯合舉辦,將從5月22日至11月21日於義大利威尼斯普里奇歐尼宮(Palazzo delle Prigioni)展出。

參展團隊自然洋行一直以來的建築概念,即著重人與環境的共存,建構如何和建築以外的事物和諧運作,而非創作一個人與自然或環境隔絕的空間,體現於本屆五個展出的項目,透過在地風土環境—台灣—所啟發和衍伸的自然靈感:「少少—原始感覺研究室」、「天然修道院」、「類生態光學冥想屋」、「原始知覺研究室」以及「勤美學-森大」,多面向探討人與自然互動下的建築思維與視野。



第17屆威尼斯雙年展台灣館外觀(圖/國美館)

國美館梁永斐館長表示,今年突破疫情帶來的各項挑戰,工作團隊在國內文化部與衛福部等單位的全力支援下,施打疫苗後於4月底出發至威尼斯布展,歷經長達10幾天的檢疫隔離,於普宮展開史上人力最少、最精簡的布展工作挑戰,同時必須兼顧各項防疫的規範與施行措施,整個布展的工作過程,台灣團隊克服萬難及以身體力行的方式,回應今年雙年展大會提出的策展命題:『我們將如何共同生活?』(How will we live together? )

展出項目呈現不同的人文、環境條件、產業、空間使用模式等,但其中的共同點是通過建築空間扮演其中的溝通橋梁,呈現並拓展各領域透過實驗建築場域共同合作的成果,自然洋行發現,「安定的人心」是與自然環境共存、持續發展而不過度開發的重要先決條件。

策展人曾志偉表示,人類在自然的野地,如何透過本能的感覺啟動應對能力,克服自然給予的挑戰,當我們正視人類內在的原始感知並逐漸產生正向對應能力時,恐懼也就會消失了。本屆展覽命題與建築概念也從此而生。

《台灣郊遊》展場位於原為古老監獄的普里奇歐尼宮,位於威尼斯重要交通樞紐與觀光景點,本次團隊特地在一個古老而封閉感的空間中,以展覽創造出給觀者一個寧靜而帶有原始感受的場所,呼應目前全球疫情發展下人與空間的關係,在隔離的狀態下我們如何自省、內觀,重新省思人與生活環境的互動關係。

策展團隊刻意在整體展場提供許多留白,盡可能地保留普里奇歐尼宮空間本身原有質感,並展出新作包括投影,與建築的原有原素互相搭配。展覽希望讓觀眾有機會透過這些基於自然的項目,回歸個人感覺心念、周遭感知來貼近當下時代,找尋寧靜而平和的心境。

值得一提的是,自然洋行所創立的2003年,也正是SARS疫情爆發的那一年,今年再次面臨COVID-19疫情的挑戰,自然洋行仍是以堅持的信念面臨這樣的重大挫折,並持續磨練與堅信著:向自然學習的建築理念。

展館進入採取預約制,入館須佩戴口罩,並遵守防疫動線參觀,詳情搶前往官網查詢。



第17屆威尼斯雙年展台灣館展區(圖/國美館)



第17屆威尼斯雙年展台灣館展區(圖/國美館)