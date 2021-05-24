美廉社防疫有感再強化 早2hr打烊櫃台加設防疫保護區

疫情持續三級警戒，美廉社除配合政府防疫政策，為保護客人及第一線門市員工，不分你我疫心守護，主動強化門市防疫措施，增設櫃台防疫保護區，在消費者和門市人員最近距離接觸的櫃台，加裝塑膠防護網，阻斷空氣傳播風險；美廉社同時呼籲民眾集中消費次數，減少夜晚出門頻率，調整全台美廉社營業時間，自即日起至5/31止將提早2小時打烊。

櫃台加設防疫保護隔間

美廉社自訂防疫規範，透明塑膠布高度約100公分，離購物籃留20公分間距，依門市櫃台寬度不同有所調整，設塑膠布防護網目的就是增加防疫阻隔，讓消費者與門市人員在購物過程中，有效防止飛沫傳播風險，守護彼此更安心。此外，全台門市人員配置護目鏡，讓員工於上班時配戴，降低補貨或清消時所造成的染疫風險。

縮短營業時間

美廉社身為鄰里巷口補給站，落實員工關懷，調撥配班讓第一線工作人員能有多一點時間休息，在上班時充分展現效能工作，提供鄰里更好服務。美廉社全台門市即日起至五月底前提早2小時打烊，調整營業時間為 AM 07:00-PM:22:00，並呼籲民眾不出遠門，若要添購民生用品，巷口美廉社隨時備有充沛物資，不囤貨、不群聚、減少深夜外出頻率，規律作息才能齊心抗疫。