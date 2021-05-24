雲朗觀光推「雲朗選物」星級料理外帶美食

本土疫情升溫，外帶星級飯店美食在家享用再度成為民眾用餐習慣，雲朗觀光集團強推線上購物平台「雲朗選物」，現在更順勢推出「居家好食專區」，首推君品酒店米其林三星餐廳頤宮中餐廳片皮鴨四吃，每份3880元，可供10人享用，雲軒西餐廳推出鎮店美食「水煮加拿大活龍蝦」，每隻999元，以及四款味蕾旅行四人分享餐等外帶美食，最低自1699元起，還有翰品酒店高雄的經典港點、紅燒牛腩等冷凍食品也在近日搶攻疫情下的宅經濟商機。此外，為因應端節送禮需求，雲朗選物也搶先上架三款翰品酒店高雄粽子禮盒，包括紅麴風味鮮肉粽、海味酒家粽、芋香櫻花蝦紫米粽等口味。持續看好原本就熱銷的冷凍料理商品與食品，讓民眾在這波疫情之下可以超前部署端節送禮需求。

君品酒店提供多款星級料理外帶、外送服務， 讓民眾不需外出，在家也能安心享用美食，更首次於雲朗選物上架銷售。本次君品共推出三項人氣美食，包括拿下全台唯一米其林三星的頤宮中餐廳10人份的「片皮鴨四吃」，超值優惠價每隻3880元，包含烤鴨捲餅，附10片青蔥餅皮與10片原味餅皮、鴨腿搭配冰梅醬及上湯鴨骨粥。

另外雲軒西餐廳更推出「水煮加拿大活龍蝦」，以蔬菜高湯煮過的龍蝦，每隻只要999元，點選三隻以上，再享每隻暖心優惠價699元。 此外，還有雲軒西餐廳四款「味蕾旅行四人套餐」，分別有，美式料理、歐式料理、西班牙料理與東南亞料理四款，最低1699元起，以每套1899元的歐式料理四人套餐為例，內含燻雞凱薩沙拉、香料烤雞腿襯奶油洋菇、義式番茄燉小牛膝、勃根地紅酒牛肋排、蒜味白酒鮮蝦與檸檬、蔬菜南瓜濃湯、清炒櫛瓜、時蔬絲滑薯泥、傳統義大利肉醬麵 、五穀奶油飯、君品芭娜娜蛋糕、堅果胡桃巧克力布朗尼等12道經典料理。

另外，新上架的雲朗選物商品還有高雄翰品酒店的粽香禮盒，包裝是可重複使用的時尚螢光黃環保保冷袋盛裝粽香禮盒，每袋售價580元，內含紅麴風味鮮肉粽、海味酒家粽、芋香櫻花蝦紫米粽共六入。紅麴風味鮮肉粽以嚴選脂肪比例勻稱豬五花為主餡，搭配香菇等食材，更選用上等糯米，以自熬的高湯和養生的紅麴浸泡蒸煮，讓粽子呈現出討喜的紅色並增添米飯香氣，一口咬下可吃到扎實的內餡，香氣層次豐富，是飯店經典長賣的粽款。

海味酒家粽創意發想來自魷魚螺肉蒜這道湯品，包入極鮮海味，澎湖鹹小卷、乾魷魚、螺肉、香菇以及車城鹹鴨蛋與花菜乾，隔著粽葉就能聞到滿滿的海味。海味酒家粽使用鮮味十足的蝦殼高湯燉煮老糯米，並加入蝶豆花，天然色素淡淡的藍色，代表海洋的精神。海味滿格的米飯搭配鹹香的內餡，交織成令人懷念的好滋味。芋香櫻花蝦紫米粽使用來自甲仙嚴選的芋頭自製爆餡芋泥，包裹著慢滷的肉燥，以及香味四溢的櫻花蝦、鹹蛋黃、菜脯，層次多元，一顆粽子就內藏多種風味。芋泥口感綿密，搭配紫米香，是市面上少有的芋頭鹹粽。入口時糯米軟濡，餡料紮實、豐富的口感及淡淡竹葉香，洋溢端午粽香風情。

在疫情之下，雲朗觀光持續以線上購物平台搶攻宅經濟商機，除了飯店週邊商品外，還有最受歡迎的品饗饌「翰品酒店高雄」冷凍料理組合等，現在更上架君品酒店雲軒四人分享餐、頤宮中餐廳片皮鴨四吃、以及加拿大龍蝦等鎮店料理，陪民眾度過居家上班上課的防疫時光，詳情可上雲朗選物。