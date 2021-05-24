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更新【台灣北捷第2波感染】北市府證實: 龍山寺站保全、清潔人員共4確診•全站清消完成、市民可放心

▲黃珊珊說，5/22已啟動清消與全站消毒，因值勤人員皆會全程配戴口罩，這4名快篩陽性者應該是由於共同使用休息室而有接觸，將持續進行疫調與匡列接觸者，請市民不用擔心。▲稍早有媒體報導，北捷近日出現第二波武漢肺炎感染，包括清潔人員、保全等一線工作者都有人確診，且北捷為了維持營運，對內部下達封口令。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/24 17:17
武漢肺炎疫情升溫，全國升至第三級疫情警戒，民眾減少外出、居家防疫，24日上班時間，台北捷運站人潮明顯冷清。中央社

武漢肺炎疫情升溫，全國升至第三級疫情警戒，民眾減少外出、居家防疫，24日上班時間，台北捷運站人潮明顯冷清。中央社

更新時間: 2021-05-24 17:17

首次發稿: 2021-05-24 13:34

延伸閱讀: 【貫徹台灣實聯制】北捷關閉西門、龍山寺站部分出入口　北市副市長黃珊珊: 方便管控人流

台灣疫情未趨緩　北市5/24起實施2大新措施: 所有飲食店飲料店禁內用•20所急救責任醫院加開快篩!

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市副市長黃珊珊今天(5/24) 表示，北捷龍山寺站有1名保全員確診武漢肺炎，另有3人快篩呈現陽性，已完成全站消毒，請市民不用擔心。

台北市今天(5/24) 下午舉行防疫記者會，黃珊珊表示，捷運龍山寺站有1名保全員疑似確診，其他123名同仁22日全部進行快篩後，包括保全員在內總計有4人快篩呈現陽性，包含1名清潔人員、1名派遣人員及1名站務員。

黃珊珊說，5/22當天已啟動清消與全站消毒，因值勤人員皆會全程配戴口罩，這4名快篩陽性者應該是因為共同使用休息室而有接觸，將持續進行疫調與匡列接觸者，請市民不用擔心。她並表示，目前北捷營運正常。

20210524_臺北市防疫因應記者會 超連結

首次發稿: 2021-05-24 13:34

【北捷第二波感染?!】傳清潔人員、保全確診　台北市長柯文哲下午說明

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北捷運公司5/20有3名內勤行政幕僚確診武漢肺炎，今天(5/24) 再傳出有清潔人員及保全也染疫，北捷對此不願證實，北市府則表示，仍在掌握相關資訊，市長柯文哲將在下午記者會說明。

有媒體報導，北捷近日出現第二波武漢肺炎感染，包括清潔人員、保全等一線工作者都有人確診，且北捷為了維持營運，對內部下達封口令。

北捷對此表示，目前營運正常，相關疫情資訊由指揮中心或台北市政府公布為準。

中央社引述北捷強調，因應疫情發展，已啟動行車、站務及維修等第一線人員分組執勤；行政人員則異地辦公，依照業務支援性質分散不同建物，確保業務不受疫情影響。

台北市政府發言人陳智菡表示，目前正在掌握相關資訊，柯文哲市長將在下午記者會上說明。

【北捷第二波感染?!】傳清潔人員、保全確診　台北市長柯文哲下午說明
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