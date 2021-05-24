誇張！疫苗對人體有害？台灣新冠肺炎確診破2000例？警政署：假消息嚴重誤導民眾勿轉傳

警政署23日澄清，社群媒體上散布有關新冠肺炎不實訊息，分別為「別打疫苗，不管哪個國家的都沒用」、「今天感染人數將再次突破2000粒，檢測量... 警政署23日澄清，社群媒體上散布有關新冠肺炎不實訊息，分別為「別打疫苗，不管哪個國家的都沒用」、「今天感染人數將再次突破2000粒，檢測量不到一萬粒，陽性率20%」，民眾勿輕信勿轉傳！(示意圖/Pexels)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）警政署23日澄清，社群媒體上散布有關新冠肺炎不實訊息，分別為「別打疫苗，不管哪個國家的都沒用」、「今天感染人數將再次突破2000粒，檢測量不到一萬粒，陽性率20%」，民眾勿輕信勿轉傳！

警政署表示，本局偵查第四大隊受理不實假訊息案件如下，案1為23日3時許，在Dcard網路社群匿名貼文1則不實訊息，內容指摘「別打疫苗，現在的疫苗都是實驗性疫苗，不管哪個國家的都沒用，而且有害，會讓你更容易得病」、「疫苗將導致台灣疫情大流行的破口」，其言論顯與疫情指揮中心防疫宣導政策不符，嚴重誤導民眾正確接種疫苗防疫觀念，造成社會混亂及恐慌。

警政署分享，案2為同日9時許，總統蔡英文之官方Twitter底下出現1則不實訊息，內容指摘「具內部人士消息，今天感染人數將再次突破2000粒，檢測量不到一萬粒，陽性率20%。全台灣檢測劑短缺，每天只能檢測一萬粒左右。總統府內1人因疫苗問題住院」。

警政署強調，有關散播不實假訊息，本局業已積極偵辦中，其言論極端且悖離我國實際疫情，嚴重誤導民眾，經查發現上述涉案IP位址疑似來自境外，其用字遣詞多為陸方用語且均為簡體，研判是有心人士利用VPN技術及跳板網路所為，刻意張貼虛偽、不實且誇張之言論，惡意扭曲及醜化我國防疫作為，企圖打擊我國防疫士氣。

警政署呼籲，民眾對於疫情相關之防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布之訊息為準，民眾如接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播、轉傳，以免觸法，將處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。如發現疑似假訊息可先透過「疾管家澄清專區」 、「台灣事實查核中心」、「line 訊息查證」等網站查詢。