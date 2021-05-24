迎接夏天！台北市動物園：保育員和金剛猩猩　植栽中鬥智

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺灣仍持續三級疫情警戒！時序進入夏天，台北市立動物園非洲區的保育員為照養金剛猩猩家族，陸續在戶外活動場內進行植栽工作，植栽的速度卻趕不上金剛猩猩的破壞力。

台北市動物園表示，自2019年底母金剛猩猩從荷蘭來臺灣後，對榕樹等植栽的保衛戰就沒有停止過。現在7個月大的金剛猩猩寶寶「Jabali」，行動能力漸漸提升，只要媽媽「Tayari」讓牠自由活動時，就會迫不及待去攀折和啃咬各式植栽，近期更發現他已經有能力拿起比牠手臂粗的樹枝！可以想見，再過幾個月，當金剛猩猩家族變為5名成員時，會發展出那些破壞植栽的創意，對保育員來說，將會是維護植栽的新挑戰。

雖然現在因為疫情，動物園暫時封園，但保育員的工作一點也沒有減少，為了維護金剛猩猩戶外活動場夏天的遮蔭植栽，保育員在維護植栽下並提供動物遮蔭與攀爬機能，或是讓動物毀壞掉植栽後難以回復的兩難中，持續尋找平衡。

台北市動物園表示，保育員竭盡所能發揮創意，一方面想要讓動物有機會展現自然行為，另一方面又要能維持住照養環境的豐富性，因此，免不了經常絞盡腦汁，和金剛猩猩家族鬥智，讓動物雖然生活在有限的環境中，仍然可以藉由改變餵食的種類或方式、添加環境中的氣味或調整棲架的擺放位置，來增加動物在生活中不同的新刺激。

照片來源：台北市立動物園提供

照片來源：台北市立動物園提供