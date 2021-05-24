「粽情朝心意」台北王朝年菜冠軍入粽

二十四節氣之立夏剛過，意昧著端午佳節即將到來，端午節必不可少的最是大人小孩都喜愛的粽子。台北王朝大酒店即日起至6/10推出端午禮盒以「粽情朝心意」推出五大粽子組合為您用主廚名粽獻祝福表心意。「冠軍醬方回味組」內含6入醬方望潮粽，每組售價NT$980；「茹素山珍六福組」內含6入山野六福素粽，每組售價NT$880；「醬方望潮桔星組」內含4入醬方望潮粽及2入紫鑽桔星粽，每組售價NT$880；「雅緻六福桔星組」內含4入山野六福素粽及2入紫鑽桔星粽，每組售價NT$780；「山珍海錯百味組」各含2入醬方望潮粽、2入山野六福素粽及2入紫鑽桔星粽，每組售價NT$800，三種經典口味讓您一次完整擁有！為回饋廣大顧客的支持，即日起~6/10訂購滿10組享85折優待、訂購5組即享9折優待；凡於5/21前訂購10組以上享75折超值早鳥優惠！送禮自用兩相宜，誠邀大家省荷包共度美好端午佳節。

台北王朝遵循傳統手工技術，每顆粽子皆由主廚團隊手工製作，匠心打造糯米外餡及巧思內餡均經過多次改良及保留傳統風味。主廚首推「醬方望潮粽」由今年飯店年菜評比肉類冠軍「福祿綿密醬方肉」領軍，搭配花菇及Q嫩爽口的章魚腳加入秘製滷汁煨燉入味。海陸珍饈一次集結，滑順黏糯的糯米吸附海陸精華飄香四溢，肉品鹹香入味，每一口皆是細緻綿密口感，將傳統元素帶出記憶中的好滋味。每年都獲得老饕們一致盛讚的素粽今年以「山野六福粽」健康送福的寓意登場，嚴選美味與健康六大食材：筍子、花生、鷹嘴豆、杏鮑菇、蓮藕以及玉蘭軒獨家秘製烤麩，搭配養生紅麴及胡麻油蒸入的纖食養生糯米飯，層次豐富的口感及風味宛如親身走進山野田間，推薦給茹素者或是素食愛好者。

近年來甜食風氣日盛，超人氣甜粽「紫鑽桔星粽」穩抓甜食愛好者的心和胃，以香氣十足的紫米糯米飯包裹特製的香郁金黃內餡，桔餅果實清香及蛋黃鹹香的完美比例在口中蔓延開來。再以渾圓飽滿冰糖蜜蓮子及浸泡蘭姆酒的蔓越莓乾如紅寶石般妝點，酸甜酒香四溢，讓人齒頰留香。雖為點心甜粽卻甜而不膩，希望為大家帶來經典本味的同時，兼備視覺與味覺的雙重享受，更帶來了全新的食尚創意。

台北王朝今年端午力作「粽情朝心意」端午禮盒絕對是您送禮致意的絕佳首選，凡購買任一組合即隨贈獨家設計的保冷手提包，簡約設計的流線型包款選用時下最受歡迎的奶茶色為基調及質感滿分的麂皮包身更顯低調奢華，適合各種風格的都會穿搭。新鮮製作的粽子掩藏不住的粽香四溢，不論是熱食或是放涼後享用皆風味極佳。外型時尚百搭的手提保冷袋搭配各式主廚名粽，完美展現您的送禮品味，提供不一樣的端午新選擇！快趁著早鳥優惠搶先預訂，輕鬆送禮沒煩惱！

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