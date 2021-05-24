台灣中南部高溫上看38度 專家稱本週甘霖將至

氣象專家彭啟明指出，本週兩波鋒面帶來雨水，但未必能解除旱象。(來源：翻攝自彭啟明臉書） 氣象專家彭啟明指出，本週兩波鋒面帶來雨水，但未必能解除旱象。(來源：翻攝自彭啟明臉書）

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導）全台宛若盛夏，中南部連續高溫缺水，氣象達人彭啟明今（24）日表示，本週將有兩波鋒面，第二波結構較好有望顯著降雨，然天氣變數多，民眾仍需節約用水。

中央氣象局今發布高溫特報，指中午前後臺南市、高雄市、屏東縣溫度恐可能連續出現38度高溫；南投縣也可能上看38度。嘉義縣市、臺中市、雲林縣則有連續出現36度高溫的機率，民眾皆須小心注意，注意補充水份，避免曝曬。

彭啟明則於臉書表示，目前鋒面雲系在台灣北方海面，逐步往南移動，然而鋒面結構不算太好，預期午後陣雨將增多，除午後山區逐漸有雷陣雨發展，北部及東北部山區可能較大，可能擴及到台北盆地到宜蘭附近，中南部山區也有局部雷陣雨的機會，

他提醒民眾，要留意的是今晚鋒面逐步接近，也有機會讓這波熱對流，有延續到晚上到週二清晨的機會，北部要留意可能有局部較大雨勢出現機會，其中以東北部到東半部較多。

關於第一波鋒面，彭補充，鋒面週二仍停留在台灣附近，預計仍有午後熱對流發展，以山區為主，同時有零星降雨在近山區平地附近，週三鋒面減弱北抬，週四週五鋒面仍偏北，轉為晴時多雲天氣。

關於第二波鋒面，彭表示，將於週六（29日）逐步接近台灣，台灣附近的西南風也會略為增強，有機會在南海附近已經發展出旺盛的西南季風的暖濕水氣。

他表示，下週日到下週一二則是鋒面持續盤據在台灣，這波鋒面結構較好，有機會像是典型梅雨鋒面，天氣較不穩定，也有機會發展出鋒面結構內的中小尺度對流系統，這就要看當時的監控配合滾動式預測，有機會帶來較大的雨勢及累積雨量。

他補充，這波鋒面目前預測趨勢是看好會為台灣帶來顯著降雨，但這波接近台灣時的結構發展仍有些變數，屆時還需觀察西南季風、太平洋高壓及是否有熱帶性低氣壓的發展，能否落在集水區，民眾目前仍要大力節約用水。

(來源：中央氣象局）