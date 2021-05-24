不讓臺灣網購平台販售違規商品　防檢局主動出擊

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）因應蓬勃發展的網購時代，行政院農委會自中國在2018年發生非洲豬瘟疫情後，為防堵該疾病傳入台灣，防檢局主動加強網路搜尋違規販售動物檢疫物工作，每日固定搜尋18家電商平台，當查獲疑似違規商品時，立即向網路販售平臺檢舉並要求下架，下架率達100%。

▲109年與110年1-4月疑似違規商品查獲比率。(圖片由防檢局提供)

防檢局表示，2021年1至4月網搜數量已達27萬1,400件，疑似違規商品計571件，當中動物檢疫物237件、植物檢疫物155件、動物用藥品65件及農藥114件，從1至4月查獲比率介於0.15%至0.28%之間，相較109年同期查獲比率明顯下降。

防檢局統計，2020年總計搜尋83萬3,600件，其中疑似動物檢疫物1,632件、植物檢疫物292件、動物用藥品223件及農藥1,130件，共計3,277件，查獲比率分別為0.196%、0.035%、0.027%及0.136%，相較2019年查獲比率有大幅下降趨勢。

自防檢局於2019年12月13日增修動物傳染病防治條例第38條之3規定，強化電商平臺販售檢疫物之管理，對於網際網路內容涉及境外應施檢疫物的販賣到國內，其廣告刊登者及平臺提供者等，應依公告採取必要措施。在該局積極執行下，於網路查獲疑似違規動物檢疫物已大幅下降，成效顯著，顯示電商平臺已配合建立自我查察機制。

防檢局強調，民眾切勿在網路販售平臺刊登、販售或訂購違規境外應施檢疫物與未核准輸入的動物用藥品及農藥，一旦查獲將予以裁罰並將違規品沒入銷燬，該局呼籲民眾切勿以身試法。