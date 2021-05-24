〈財經主筆室〉疫情嚴峻全民力挺護國神山 台積電零股東人數再創新高

台灣爆發本土疫情危機，半導體代工龍頭台積電(2330)還能買嗎？根據集保公司最新統計，截至上周五(21日)為止，台積電零股股東人數高達58萬5,771人，創下台積電零股股東人數最多歷史紀錄，顯然台灣小股東股民仍對台積電深具信心，以實際行動來力挺台灣的「護國神山」。

根據統計，台積電去年底零股股東只有29萬2,984人，僅僅不到5個月的時間，零股股東就大增29萬2,787人，以倍增方式來到58萬5,771人，創下史上的新高，占總股東人數102萬176人的57.41%，也是台積電的史上新高。意即，雖然目前台積電每張股票仍高達57.4萬元(21日)，買不起1張的台灣股民，仍以買入零股方式來支持台積電。

目前國內疫情升溫，台股在12日盤中一度崩跌1417.86點，創史上最大盤中跌點時，尤其外資從11日至13日連續3個交易日，分別賣超台積電22,883張、7,776張及11,561張，短短3天就賣超42,229張，但台灣股民似乎不畏懼外資的大力倒貨，仍積極進場承接股票，據統計，當週台積電的零股股東就逆勢增加1萬1,262人之多。

當然，除了可以解釋台灣股民力挺自家的「護國神山」外，最主要就是台積電在12日爆出13萬1,463張今年最大量時，股價一度重挫至每股512元，這可是今年台積電的最低價格，股民逢低趁機進場撿便宜，如今股價回升至每股570元之上，當初逢低買到者都賺錢。

再者，台積電109年第4季之2.5元現金股利，早已訂定在6月17日為除息交易日，雖然受疫情影響股東會被迫延後召開，但這次除息交易日將不受影響，最近台積電零股股東人數大為增加，顯然有不少股民買進台積電都是奔著賺現金股息去的。

台積電6月17日除息，每股配發2.5元現金股利，台積電改採每季配息之後，這是台積電第8次實施季配息，前7次都都順利完成填息，最快是秒填息，最久則是15天完成填息，上次是於3月17日，除息參考價每股613元，除息後先後遭遇水情吃緊不確定因素、英特爾有意擴大晶圓代工業務、美債殖利率上升等消息干擾，導致除息後股價走勢相對疲弱，甚至一度下探570元，此次填息歷時約13個交易日，雖然花費時間是第2長，但仍連續7次都順利在15個交易日內完成填息。

以台積電上周五收盤價573元計算，現金股利殖利率為1.75%，對高收入者考量稅賦並不划算的情況下，參加除息意願並不高，但前7次除息都能在15個交易日內完成填息，對吸引散戶投資人參與除息誘因不小，雖然台積電小股東人數大增，尤其是零股股東頻創新高，但是有能力影響股價的人並非小股東，畢竟台積電目前外資持股比重高達近75%，應該只有外資、市場大戶及中實戶等才能真正左右股價。

中國日前公布手機銷售數據不如預期，外資券商最近分析報告指出，不只中國手機需求減弱，半導體庫存也從下滑轉為增加，加上中芯國際等晶圓廠擴產快於預期，三利空罩頂恐讓半導體多頭派對提前結束，因而下修台灣包括台積電等16家半導體財測，到底台積電目前價位值得買嗎？6月17日除息是否該參與除息呢？

市場人士分析，台積電基本面仍相當不錯，雖然目前股價並不算便宜，但參加除息的風險應該並不高，但目前市場仍是觀望氣氛較濃，主要是受到台灣本土疫情變得相當嚴峻，台積電後續股價表現究竟如何？台灣疫情變化絕對是重要觀察指標。