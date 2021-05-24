〈時評〉台灣是該坦然面對色情行業的管理了

台灣走了一年多的武漢肺炎模範防疫工作，一轉眼間，出現讓人觸目驚心的破口。

防疫破口有大有小，小破口很容易也很快可以堵住；大破口要善了，就難多了；破口大到相當程度，甚至超過醫療負荷，絕對大事不妙。這是普通常識，不必有高深醫藥公衛素養的也知道！

其實，最大的破口，管它是總統府、行政院或天皇老子，都要提出來好生檢討改進，以防不幸的歷史一再重演！這次，明眼人都看得出來，最大的破口，就在俗稱阿公店的情色場所！

以往的思維，談起情色場所，大家最介意的無非是性病的傳播與防範。現在，一場武漢肺炎疫情下來，才知道，事情那有那麼簡單？情色場所透過接觸一個個傳染（一個願打、一個願挨）的性病事小，透過空氣、飛沫一圈圈傳播（不願打、不願挨也被強迫中獎）的病毒疫情才是更防不勝防的！尤其是確診者為顧慮私譽，故意隱匿出入情色場所的足跡，對疫情傳播鏈的篩檢及阻斷，對無辜第三者的危害防治，都會形成更不利之影響。

類似萬華等存在多年的情色場所，於今已證明：即使你對色情行業與色情場所不聞不問、更不涉足其中，也絕不代表就安然無事了──那因「人與人的連結（防疫大將陳時中用語）」而確診者，第一線的家人、朋友與比肩工作的同事，第二線的家人的同事、朋友，朋友的家人、同事，不擔心會不會中鏢嗎？這股感染的恐懼氛圍，夠惱人吧？

當然，還有更倒楣，也付出更多社會成本的地方。回溯起來，5月11、12日，台灣股市盤中傳出有7例、16例本土確診病例， 5月11、12、13三天股市總計大跌1565點，上市公司總市值縮水超過四兆（今年中央總預算，歲入約2兆534億元、歲出約2兆1359億元）──從後續雙北市每日居高不下的確診數及其中最大宗的破口之所在觀之，情色場所在這些本土病例扮演的角色，已由當初的若隱若現，變成呼之欲出了！股市投資人這筆帳，該算誰頭上，夠清楚了。

古人有言，食色性也；色情業，是自古以來、歷久不衰的一門行業！許多西洋社會也不假惺惺了，乾脆將性工作合法化，然後，依法管理；假道學的某些東方社會，談到情色問題，則愛擺出一副尷尬又鄙視的神情，然後不㞕地別過臉去，好像只要不正視、不面對，情色問題就會自動消失不見，好像裝作不存在，讓它自生自滅，就是情色問題唯一的解方似的。

至於為弱勢團體發聲的，只看到對性工作者給以歧視霸凌眼光的不是、不當，可曾想過，再任何社會底層的，也有接受法律約束的義務？對社會底層的弱勢者，最需要也最重要的，是扶他／她一把，走出底層、告別弱勢，而非為其爭取違法犯紀的免責除罪權，不是嗎？對社會底層弱勢者遊走法律邊緣，甚至根本的違法犯紀睜一隻眼、閉一隻眼，何嘗不是誤把尊重當放縱？

最後，疫情如果繼續延燒，對國人生活作息的影響，對經濟的傷害，這種天文數字的社會成本，罪與罰在那裡？痛定思痛的修補機制又在那裡？衛道之士與站在弱勢團體旁邊的社會良心，能否給個答案？

（作者為新竹教育大學退休副教授）