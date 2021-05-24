自由時報遭盜用指「台北萬華肺炎遺體集體焚燒」！警政署嚴辦假消息

指揮中心24日澄清，台灣媒體「自由時報」近日遭有心人士盜用，報導「疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」為不實消息。（圖/警政署） 指揮中心24日澄清，台灣媒體「自由時報」近日遭有心人士盜用，報導「疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」為不實消息。（圖/警政署）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）指揮中心24日澄清，台灣媒體「自由時報」近日遭有心人士盜用，報導「疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」為不實消息，該帳號已移除。

最近更新 0524 14:50

首次發稿 0524 10:30

內政部警政署刑事警察局今（24）日表示，網傳自由時報遭有心人士冒用名稱，在推特開設帳號散布「台北新北一秒變鬼城：2萬人離奇失蹤，二殯火葬場上空烏煙瘴氣，PM2.5爆表，疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」等訊息，經中央流行疫情指揮中心今日已澄清為假訊息，請民眾勿再轉傳與散布。

台灣疫情蔓延，全台升至第三級警戒，相關的詐騙也跟著猖狂，經警政署追查該推特發文帳號「chamonix_cvu」已遭下架，但發現先前留言多以「傻逼台蛙」、「死了20W人」等簡體用語，且圖片取材其他國家疫情內容，或刻意假藉張冠李戴之虛假圖片來誤導視聽，研判為有心人士刻意利用社群媒體工具來進行不實誇張假訊息散布，企圖打擊我國防疫士氣。



該散佈假消息帳號已移除（圖/刑事警察局）



（圖/刑事警察局）

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，近日發現有多則疑似境外人士利用網路跳板，刻意且惡意張貼和散布不實訊息，企圖干擾我國防疫工作，本則假冒「自由時報」推特帳號散布，故意冒充台灣的新聞媒體製造假訊息，指揮中心提醒民眾勿散布，警政署刑事警察局已介入偵辦中。

指揮中心強調，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，民眾切勿輕信網路流傳的不實訊息，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。



(圖/指揮中心)