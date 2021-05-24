（更新）台灣未獲邀出席世衛大會 吳釗燮、陳時中：嚴正不滿

更新時間 2021-05-24 13:47

首稿發布 2021-05-24 09:35

外交部發言歐江安今（24）日稍早針對世界衛生組織（WHO）的疫情準備及因應獨立調查小組（IPPR）報告不當稱呼我國為「中國台灣」回應，表示遺憾與不滿。

去（2020）年5月世界衛生大會（WHA）決議成立IPPR，對武漢肺炎疫情進行公正、獨立的評估及檢討，希望避免全球大型流行病的再次發生，台灣主動向IPPR提交關鍵疫情資訊。然而這次IPPR所發表的主要報告，內容有兩處提到台灣於2019年12月31日率先循「國際衛生條例」（IHR）管道向WHO通報疫情。

歐江安表示，對於IPPR在最終報告中將我國不當列為「中國台灣」（Taiwan, China），外交部表達遺憾與不滿，我國駐日內瓦辦事處已於第一時間透過管道向IPPR表達嚴正抗議，要求更正對我國國名的不當稱謂。

外交部強調，我國是主權獨立的自由民主國家，有民選的政府在國際間代表台灣國民，我國人民享有自由、民主與人權，不是中華人民共和國的一部分，也從不受中國政府統治，這是一個不容否認的事實，更是海峽兩岸長年的現狀。

外交部促請IPPR堅守公正、獨立的初衷，摒棄不當的政治干擾，正視台灣專業貢獻的意願及實力，才能有助全球改善疫情應處的共同目標。

同時，外交部也再次嚴正呼籲世界衛生組織，儘速納入台灣參與WHO相關機制、會議與活動，讓台灣與國際共同合作對抗疫情的蔓延，並做出更多貢獻。

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）第74屆「世界衛生大會」（WHA）於台北時間本（24）日在線上召開，儘管獲得美國、歐盟等國際支持，我國並未受邀以觀察員身份出席。外交部長吳釗燮及衛福部長陳時中共同抗議WHA此舉，並強調我方持續爭取參與的決心。

陳時中表示，今年的WHA依然聚焦因應武漢肺炎疫情。近日台灣疫情升溫，再次說明病毒不分國界，台灣也無法置身事外，全球防疫不應有缺口，需要全世界分享所有資訊及專業共同合作抗疫。台灣未受邀參與WHA，是我國與世界的損失。

陳還指出，健康是基本人權、普世價值，世界衛生組織（WHO）作為專業國際醫衛組織，應為全人類健康福祉服務，「不應屈從於特定會員的政治利益。」

吳釗燮則遺憾表示，WHO秘書處持續漠視2,350萬台灣人民的健康人權，忽視國際社會發出讓台灣為全球公衛醫療做出貢獻的正義之聲。

他表示此般作為，不僅違反WHO在內的聯合國體系一再強調「不遺漏任何人」（Leave no one behind）的崇高目標，世界各國也無法受惠於台灣豐富的公衛經驗，我國政府對此表達強烈的不滿。

外交部今日上午聲明，中國不斷謊稱已經為台灣參與WHO做出妥善安排，此說法「完全悖離事實、不符國際認知，也違反台灣人民意志。」

外交部指出，中華人民共和國從未統治過台灣，但卻持續不當曲解聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議，一再誤導國際社會。

外交部嚴正重申，只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣2,350萬人民。呼籲WHO堅守專業中立，摒除中國的政治干預，基於維護全人類福祉及共同抗疫的考量，早日讓台灣參與WHO各項會議、機制及活動。

針對國際支持我方入WHA，外交部表示，本年國際社會支持我國參與WHA的力道比往年更直接、多元且強勁。「七大工業國集團」（G7）史無前例在外長公報明確支持台灣有意義參與WHO及WHA，意義格外重大。友邦及日本、瑞典、加拿大、比利時及美國政府領導人或高階官員也公開表達堅定支持。

此外，全球國會共同挺台力量更是史上最高，法國參議院、丹麥國會及斯洛伐克國會外交委員會首度通過友我決議；支持台灣最力的跨國議會平台「福爾摩沙俱樂部」不僅在全球各地區紛紛成立，歐洲地區更擴大陣容，共有超過30國，1,000餘位國會議員為我國聯名致函WHO幹事長；

外交部也提及此前美國國會首度發起「#LetTaiwanHelp」社群媒體串聯活動，獲得逾50國、超過250位國會議員、跨國議會組織及高階官員的熱烈響應。曾發聲強力挺台的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），也配合美國國會串聯活動，以由16位來自11國及歐洲議會的IPAC共同主席或成員接力拍攝影片聲援我國參與WHO；另國際知名醫衛組織「世界醫師會」（WMA）也通過支持台灣參與WHA的決議，給予我國強力專業的支持。外交部表示，「本年強勁的支持聲量充分證明國際社會認同台灣參與WHO的正當性。」