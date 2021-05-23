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【空窗期噩夢?!】接受北市PCR採檢•資料填寫不完整　台灣31名確診者•失聯協尋中

黃瀞瑩表示，無法確定這些確診者失聯多久，且因為這些人並不知道自己已經確診了，所以不會開罰，接下來會按照程序匡列接觸者開出居家隔離單；她提醒民眾，PCR採檢後至少3天內不得出門。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/23 21:20
快篩陽性者, 等候進一步PCR結果揭曉約需3天時間, 這段空窗期, 患者待在家容易焦慮, 也有可能在不知道是否確診的情況下, 到處趴趴走,...

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延伸閱讀: 【自我檢測圖】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市今天傳出有武漢肺炎確診者失聯，北市警局表示，昨(5/22) 晚接獲衛生局90人失聯名冊至今仍有31人未尋獲；北市府表示，這些人在醫院採檢時資料填寫不完整，導致確診後找不到人。

台北市政府警察局今天(5/23) 表示，昨晚間6時30分左右接獲衛生局通知，有90名武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者失聯，當天晚間10時許已尋獲名冊當中的40人並回報衛生局。

警方強調，尚未尋獲的50人至今已再找到19人，正督同各分局全力協尋中。

台北市政府副發言人黃瀞瑩說明，這些人都是自行赴醫院接受核酸檢測（PCR）採檢，採檢後回家等待，但因在醫院內資料填寫不完整，例如數字寫錯、地址不正確，或是字跡難以辨識，導致醫院發現確診後卻聯絡不到人，因此被加入失聯名單，警方會盡速在最短時間內找到人。

中央社引述黃瀞瑩表示，無法確定這些確診者失聯多久，且因為這些人並不知道自己已經確診了，所以不會開罰，接下來會按照程序匡列接觸者開出居家隔離單；她提醒民眾，PCR採檢後至少3天內不得出門。

【空窗期噩夢?!】接受北市PCR採檢•資料填寫不完整　台灣31名確診者•失聯協尋中
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