【新北累計1496例】24日起餐飲業禁內用 三重、新莊將設熱區防疫中心

新北市長侯友宜於防疫應變會議中提到， 三重和新莊明（24）日也將成立熱區防疫中心 。(取自防疫應變會議) 新北市長侯友宜於防疫應變會議中提到， 三重和新莊明（24）日也將成立熱區防疫中心 。(取自防疫應變會議)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新北市繼板橋和中和成立熱區防疫中心後，市長侯友宜今（23）日宣布，三重和新莊明（24）日也將成立熱區防疫中心。另外，明日起全市餐飲業等提供餐飲內用之營業場所，全面停止內用，違者可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

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根據中央流行疫情指揮中心今日最新統計，新增本土確診案例287例，另有「校正回歸」170例為「校正回歸」，其中重災區新北市新增142例，校正回歸73案，共215案，新北累計確診人數為1496案。

新北市長侯友宜於防疫應變會議中說，除了板橋、中和兩大熱區外，包括新莊、三重、永和、土城、新店與蘆洲，這幾個區域因為鄰近萬華，篩檢陽性率出來8成都有萬華活動史相關，提醒大家要特別注意。

而各行政區新增確診人數，依序前三名為板橋49案、中和27案、新莊25案，緊接著排名為三重20案、土城17案、永和15案、淡水13案、泰山9案、五股和蘆洲各8案、新店7案、樹林5案、汐止3案，三峽、八里、林口各有2案，深坑、瑞芳、鶯歌都有1案。

他表示，為了加強防疫，今天特別在板橋及中和成立熱區防疫中心，鄰里系統總動員，動員超過2400人次在板橋、中和共20個里進行加強防疫及設置機動篩檢站，以加強防疫並提醒民眾外出需要戴口罩。

侯友宜強調，經過近來確診個案分析的高風險區，明天將在三重和新莊設立熱區防疫中心，嚴格執行各項防疫措施。

另外，因應新冠疫情持續嚴峻，新北市政府繼5月20日公告賣場、超商、傳統市場、夜市餐飲全面改採外帶，再於今日宣佈自5月24日起至5月28日止，全市轄內餐飲業、美食街等其他提供餐飲內用之營業場所，全面停止內用，一律改採外帶或外送，若違反且拒絕改善者，將依傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

經發局說明，請餐飲業者自5月24日起關閉內用區，市府將加強稽查所有餐飲場所，如仍有設置內用區且拒絕改善者，將處以處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。料敵從寬，惟有關閉病毒散播的每一種可能，才能阻止疫情繼續擴大。