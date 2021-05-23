【更新】台灣疫情未趨緩　北市5/24起實施2大新措施: 所有飲食店飲料店禁內用•20所急救責任醫院加開快篩!

更新時間: 2021-05-23 18:23

首次發稿: 2021-05-23 16:21

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 鑒於台灣疫情並無放緩跡象, 為了避免北北基生活圈疫情擴大, 台北市長柯文哲5/23在疫情記者會上宣布兩項重大措施, 第一是5/24起, 包括早餐店在內的所有飲食店飲料店禁止內用,只能外帶或是外送!

第二則是北市20家急救責任醫院自5/24起加開快篩服務, 時間為每天早上8點到晚上8點。

(快篩不是人人都需要做, 沒有接觸史或明顯症狀者不需要做, 請詳閱以上原則唷↑↑↑↑↑↑)

(柯文哲認為,快篩陽性就可作為醫療決策的根據, 若還要等3天之後的PCR檢驗, 恐將成為上圖問號處的疫情破口)

副市長黃珊珊表示, 加開快篩一事曾經跟中央溝通過。她並強調:「中央今天早上已經公布, 即日起快篩成為通報的對象。也就是以後每天通報的數字會比較趨近於真實。」

柯文哲市長也認為, 雖然快篩的準確率是90%, 並不完美, 但他認為應該用快篩的結果, 來做最有效率的醫療決策, 避免民眾在等待PCR是否確診的空窗期在家提心吊膽, 有的甚至毫無顧忌趴趴走, 反而導致疫情擴散。

柯文哲說, 非常感謝目前為止願意配和台北市政府, 充當防疫專責旅館的業者。 他表示, 這些快篩陽性的數百位民眾, 如果全都送到醫院內, 台北市的醫療量能肯定早已崩潰了!

柯文哲今天同時坦承, 5/28如期解除三級警戒不太樂觀, 他會跟新北市商量, 滾動式檢討, 來對快速發展的疫情作應變。

對於軍方連日來協助集中檢疫所消毒, 以及警方動員協助集中檢疫所相關動線管制, 柯文哲也表示感謝。

他強調, 希望民眾不要趁在家上班或是學生停課期間外出, 導致台北市區唱空城, 陽明山昨 (5/22) 卻出現停車場爆滿的異常現象。

他指出, 關閉所有公園或是景點, 有實質上有困難, 因此希望台北市民自動自發, 保持應有的素質, 盡量留在家中, 不得已必須外出時, 千萬要記得維持社交距離!