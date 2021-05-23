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【更新】台灣疫情未趨緩　北市5/24起實施2大新措施: 所有飲食店飲料店禁內用•20所急救責任醫院加開快篩!

▲柯文哲市長23日坦承, 5/28如期解除三級警戒不太樂觀, 他會跟新北市商量, 滾動式檢討, 來對快速發展的疫情作應變。▲柯文哲也說, 非常感謝目前為止願意配和台北市政府, 充當防疫專責旅館的業者。他表示, 這些快篩陽性的數百位民眾, 如果全都送到醫院內, 台北市的醫療量能肯定早已崩潰了!

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/23 18:25
【更新】台灣疫情未趨緩　北市5/24起實施2大新措施: 所有飲食店飲料店禁內用•20所急救責任醫院加開快篩!

更新時間: 2021-05-23 18:23

首次發稿: 2021-05-23 16:21

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 鑒於台灣疫情並無放緩跡象, 為了避免北北基生活圈疫情擴大, 台北市長柯文哲5/23在疫情記者會上宣布兩項重大措施, 第一是5/24起, 包括早餐店在內的所有飲食店飲料店禁止內用,只能外帶或是外送!

第二則是北市20家急救責任醫院自5/24起加開快篩服務, 時間為每天早上8點到晚上8點。

【更新】台灣疫情未趨緩　北市5/24起實施2大新措施: 所有飲食店飲料店禁內用•20所急救責任醫院加開快篩!

【更新】台灣疫情未趨緩　北市5/24起實施2大新措施: 所有飲食店飲料店禁內用•20所急救責任醫院加開快篩!(快篩不是人人都需要做, 沒有接觸史或明顯症狀者不需要做, 請詳閱以上原則唷↑↑↑↑↑↑)

【更新】台灣疫情未趨緩　北市5/24起實施2大新措施: 所有飲食店飲料店禁內用•20所急救責任醫院加開快篩!

(柯文哲認為,快篩陽性就可作為醫療決策的根據, 若還要等3天之後的PCR檢驗, 恐將成為上圖問號處的疫情破口)

副市長黃珊珊表示, 加開快篩一事曾經跟中央溝通過。她並強調:「中央今天早上已經公布, 即日起快篩成為通報的對象也就是以後每天通報的數字會比較趨近於真實

柯文哲市長也認為, 雖然快篩的準確率是90%, 並不完美, 但他認為應該用快篩的結果, 來做最有效率的醫療決策, 避免民眾在等待PCR是否確診的空窗期在家提心吊膽, 有的甚至毫無顧忌趴趴走, 反而導致疫情擴散。

柯文哲說, 非常感謝目前為止願意配和台北市政府, 充當防疫專責旅館的業者。他表示, 這些快篩陽性的數百位民眾, 如果全都送到醫院內, 台北市的醫療量能肯定早已崩潰了!

柯文哲今天同時坦承, 5/28如期解除三級警戒不太樂觀, 他會跟新北市商量, 滾動式檢討, 來對快速發展的疫情作應變。

對於軍方連日來協助集中檢疫所消毒, 以及警方動員協助集中檢疫所相關動線管制, 柯文哲也表示感謝。

他強調, 希望民眾不要趁在家上班或是學生停課期間外出, 導致台北市區唱空城, 陽明山昨 (5/22) 卻出現停車場爆滿的異常現象。

他指出, 關閉所有公園或是景點, 有實質上有困難, 因此希望台北市民自動自發, 保持應有的素質, 盡量留在家中, 不得已必須外出時, 千萬要記得維持社交距離!

20210523_臺北市防疫因應記者會　超連結

【快訊】台灣疫情未趨緩　北市5/24起實施2大新措施: 所有飲食店飲料店禁內用•20所急救責任醫院加開快篩!

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