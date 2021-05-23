【貫徹台灣實聯制】北捷關閉西門、龍山寺站部分出入口　副市長黃珊珊: 方便管控人流

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台灣指揮中心20日澄清：LINE上出現冒用疾管署或疾管家名義之社群 請民眾勿受騙加入!!!

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 為避免群聚，昨(22)日台北捷運車站免費充電區已暫停使用，另自即日起配合防疫需求，西門站1、2、3號出入口封閉，改為4、5、6號出入口進出；龍山寺站3號出入口封閉，改為1、2號出入口進出，現場已張貼公告，提醒上班旅客注意並請旅客配合。

自即日起配合防疫需求，採行實聯制 (如下圖民眾正以手機掃描QR Code ) , 西門站1、2、3號出入口封閉(上圖) ，改為4、5、6號出入口進出 (圖/台北捷運公司)

台北市副市長黃珊珊5/23下午在疫情記者會上, 回答媒體提問時強調, 北捷關閉出入口, 主要是為了方便人流管控與實聯制的實施!

北捷以多軌並行方式實施多元實聯制，民眾可選擇自己最方便方式使用!

簡訊實聯制23日首日鼓勵旅客使用實施順利；沒有手機民眾可洽站務人員使用市府「MyCode」掃描身分證條碼即可，「台北捷運 GO」APP僅需電話即可註冊會員，綁卡完成實聯制，並享受所有會員優惠；北捷再次呼籲，使用電子票證搭車旅客，亦請速上各票證網站辦理記名，保護自己及他人安全。



●使用電子票證旅客可上網至各票證公司記名簡單方便完成實聯制

使用電子票證旅客，可速至各票證網站辦理記名，完成記名後搭乘捷運刷卡進出即已完成實聯制，無須另外掃碼，省時又方便，同時保護自己及他人安全。



●有手機旅客看這裡：23日簡訊實聯制實施首日順利

23日簡訊實聯制首日上路，北捷車站、所屬地下街及停車場貼好貼滿，簡訊實聯制公告已張貼完成超過5千張，包括捷運車站於進出站人潮動線之牆面、圓柱、車票販賣機、電梯及詢問處張貼宣導；車站販賣店及地下街店舖門口、停車場出入口及繳費機亦已張貼，鼓勵旅客進出掃描使用，目前實施順利。

因中央尚未強制要求進出大眾運輸系統須實聯制，北捷將全力宣導，如未來中央或市府政策有改變時，將全力配合辦理。

目前捷運車站已加強宣導，使用單程票或未使用記名制電子票證之旅客，進出車站時皆鼓勵掃碼，另針對新埔站及板橋站站外轉乘的部分，於轉乘的進出站過程中，亦鼓勵旅客掃碼，以方便後續疫調追蹤。



●沒有手機民眾看這裡：可利用北市府「MyCode」掃描身分證條碼

北捷同時也向臺北市政府申請「MyCode」，可針對沒有手機的民眾掃描身分證條碼，以補「簡訊實聯制」民眾須有手機之限制。目前捷運車站值班站長手機中皆有安裝「MyCode」APP，針對旅客至車站借用哺集乳室，或無法用簡訊實聯制之旅客(沒有手機)主動要求要登錄時，將以APP掃旅客身分證背面條碼、居留證條碼或台北通個人QRCode。



●下載「台北捷運GO」APP僅需電話加入會員綁定票卡享各式好康優惠

使用電子票證搭車旅客，僅須輸入電話號碼註冊「台北捷運GO APP」會員，即可綁定票卡完成實聯制。此外，常客優惠的回饋金額也可在「台北捷運GO」APP查詢！進行會員登錄與綁定票卡，即能隨時掌握票卡扣款金額、累積搭乘次數和回饋金額。

APP中「捷客鮮」單元，解決大家用餐煩惱，只要一指訂購，輕鬆享用美食；「說英語 SO EZ」單元，則利用短短一分鐘影片，將日常生活情境以英語方式呈現；另有最受旅客歡迎的「捷運路網」、「車廂擁擠度」、「到站時刻」、「下車提醒」、「溫馨服務」等項目，詳實特色讓人一目瞭然，如遇捷運系統營運發生特殊狀況，APP亦將藉由「重要訊息」的即時推播功能，通知旅客以便預先因應。

北捷表示，場站清消頻率已由原4小時加密為2小時；列車營運時間清消頻率，已由原8小時加密為4小時；捷運系統及各場站，均經環保局及陸軍第六軍團33化學兵群加強清消；民眾進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，務必全程佩戴口罩，如經勸導不聽者將開罰3,000元至1萬5,000元。

相關防疫資訊均透過捷運月臺、閘門前及車廂電視、跑馬燈、資訊顯示器、「台北捷運GO」APP、公司網站新聞稿及「台北捷運」粉絲專頁等多元管道，宣導臺北捷運防疫圖文及影片，加強列車及車站廣播，提醒旅客請全程佩戴口罩、避免交談並勤洗手，如感冒或身體不適則請佩戴口罩並盡速就醫，避免搭乘大眾運輸系統。



相關資訊可洽詢台北捷運公司24小時客服專線：（02）218-12345，或臺北市民當家熱線1999(外縣市02-27208889)或瀏覽北捷網站（https://www.metro.taipei/）。