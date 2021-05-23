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【台灣考生注意】因應國中會考成績單延至6/11寄發　教育部宣布: 高中五專招生時程順延一週!

▲教育部國教署5/23表示，因應本土疫情升溫，為強化國中教育會考閱卷讀卡掃描闈場防疫層級，會考成績單寄發時程延期1週，由原訂6月4日延後至6 月11日寄發。▲為配合會考成績單延後1週寄發，經審慎評估，後續高中和五專等各項招生日程以順延1週為原則。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/23 13:16
圖為5/16國中教育會考第二天，考場依防疫規定實施體溫量測管制，工作人員幫考生量額溫情形。中央社

圖為5/16國中教育會考第二天，考場依防疫規定實施體溫量測管制，工作人員幫考生量額溫情形。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）教育部日前宣布國中會考成績單延後1週寄發，為了讓後續招生作業順利進行，教育部今天(5/23) 宣布，高中和五專等入學管道的招生時程也順延1週。

教育部學前及國民教育署今天表示，因應本土疫情升溫，為強化國中教育會考閱卷讀卡掃描闈場防疫層級，會考成績單寄發時程延期1週，由原訂6月4日延後至6 月11日寄發。

由於國中會考成績單延後寄發，教育部日前邀縣市政府、全國適性入學委員會、各入學管道委員會及專家諮詢委員開會討論，經審慎評估，為配合會考成績單延後1週寄發，後續

高中和五專等各項招生日程以順延1週為原則。

修正後的日程可上網查詢http://adapt.k12ea.gov.tw/）。

中央社引述國教署指出，各就學區高中免試入學報名截止日期延至7月6日、放榜日期延至7月13日、報到日期延至7月15日、報到後聲明放棄錄取資格日期延至7月19日。

特色招生考試分發入學方面，國教署表示，學科測驗報名日期延至6月23日至25日、測驗日期延至6月27日、測驗分數開放網路查詢日期延至6月28日；分發入學報名截止日期延至7月6日、放榜日期延至7月13日、報到日期延至7月15日、報到後聲明放棄錄取資格日期延至7月19日。

【台灣考生注意】因應國中會考成績單延至6/11寄發　教育部宣布: 高中五專招生時程順延一週!
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