【台灣考生注意】因應國中會考成績單延至6/11寄發　教育部宣布: 高中五專招生時程順延一週!

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）教育部日前宣布國中會考成績單延後1週寄發，為了讓後續招生作業順利進行，教育部今天(5/23) 宣布，高中和五專等入學管道的招生時程也順延1週。

教育部學前及國民教育署今天表示，因應本土疫情升溫，為強化國中教育會考閱卷讀卡掃描闈場防疫層級，會考成績單寄發時程延期1週，由原訂6月4日延後至6 月11日寄發。

由於國中會考成績單延後寄發，教育部日前邀縣市政府、全國適性入學委員會、各入學管道委員會及專家諮詢委員開會討論，經審慎評估，為配合會考成績單延後1週寄發，後續

高中和五專等各項招生日程以順延1週為原則。

中央社引述國教署指出，各就學區 高中免試入學 報名截止日期延至7月6日、放榜日期延至7月13日、報到日期延至7月15日、報到後聲明放棄錄取資格日期延至7月19日。