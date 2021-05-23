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【台灣3級警戒】慢性病人不敢去醫院看病？健保署：「視訊診療門診」5 步驟線上看診、領藥

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/23 12:20
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）因應疫情升溫，很多慢性病人不敢去醫院但有定期回診需求，中央健康保險署即日起推動全國視訊診療指定院所開設「視訊診療門診」，同時開放複診病人經醫師評估病情穩定可採電話問診，以減少慢性病人暴露風險。

根據109年健保資料統計，我國慢性病人中有領取慢性病連續處方箋的人數約707萬人，慢性病連續處方箋總調劑件數約7,660萬件，其中在醫療院所調劑約4,623萬件，在藥局調劑約3,037萬件。

由於慢性病人及長者為新型冠狀病毒(COVID-19)感染引發重症之高危險群，應盡量減少出門，如為領第2、3次慢性病用藥，而前往醫療院所或藥局等公共場域，將增加暴露風險。

健保署建議，持慢性病連續處方箋病人，可就近在住家附近或習慣就醫的醫療院所利用「視訊診療門診」並開立慢性病連續處方箋，預約及看診都十分簡便。另複診病人經醫師評估病情穩定可採電話問診，本措施暫訂實施期限自即日起至110年5月28日止。步驟如下：

  • 步驟1：就醫民眾請先利用健保署全球資訊網(健保署全球資訊網首頁/重要政策/COVID-19保費與就醫權益/就醫/因應COVID-19疫情之視訊診療)，查詢自己住家附近是否有「視訊診療指定院所」。
  • 步驟2：電洽視訊診療院所預約視訊診療時間，並提供身分證字號，約定共同使用的視訊APP並預先下載(健保署全球資訊網首頁/重要政策/COVID-19保費與就醫權益/就醫/視訊診療示範影片)。
  • 步驟3：待院所聯繫進行視訊診療。
  • 步驟4：視訊診療完成後，請家屬攜帶健保卡至看診院所特定窗口(如得來速窗口)過卡、繳費、領藥，並領取第2、3次慢性病連續處方箋，或經院所同意後，由藥師送藥到府。
  • 步驟5：後續慢性病連續處方箋第2、3次領藥，可持健保卡及處方箋自行選擇至原看診院所或社區藥局領藥。

為確保民眾就醫安全，健保署開放雲端醫療資訊系統之「因應天災及緊急醫療查詢作業」供醫師查詢民眾的過去就醫資訊，評估視訊診療病人目前餘藥量及病情是否穩定，如果是複診病人，醫師可採電話問診(需錄音)並開立慢性病連續處方箋。

【台灣3級警戒】慢性病人不敢去醫院看病？健保署：「視訊診療門診」5 步驟線上看診、領藥

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