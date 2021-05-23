【台灣能幫忙】全球8個國家舉行遊行 支持台灣參與WHA

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）為支持台灣參加今年世界衛生大會（WHA）， 全球8個國家、22個城市22日同步舉行台灣參與WHA遊行，表達台灣社會參與WHA的訴求。

中央社報導，西班牙僑界在僑務委員李志俊主動號召下集結12台車輛，並於22日中午組織車隊遊行，相關參加人員包括身兼西班牙台灣客家會會長的僑務諮詢委員黎萬棠、西班牙台灣商會副會長李益村、僑務榮譽職人員及熱情僑胞近50人。

此外，駐西班牙代表處劉德立代表也親率全體員眷到場參加，並支援3台車輛參與遊行共襄盛舉。

車隊遊行前，李志俊簡短引言表示，健康為基本人權，台灣同胞的健康權益不應被世衛忽視，WHA更不應將台灣拒於大門之外。

劉德立致詞時，肯定旅西僑胞多年來首次自發性組織車隊遊行支持台灣參加WHA，並對僑胞熱情共襄盛舉表示讚佩。

劉德立強調：「參與世衛是全民健康問題，病毒不識國界也不分國籍，更不應涉及政治。將台灣排除在世衛之外，不僅漠視2350萬台灣民眾的健康權利，更剝奪台灣對國際社會可貢獻的知識與經驗。」

他接著指出，台灣除向國際社會展現政府及人民充分合作成功防疫的典範外，更於2020年馳援全球80餘國5400萬片醫療用口罩，其中包括對西班牙捐贈的50萬片，供第一線醫護人員使用。

台灣也於5月初向目前疫情最嚴重的印度捐贈首批防疫物資，包括150台製氧氣機及500支氧氣鋼瓶，以具體行動落實「台灣能幫忙」、「台灣正在幫忙」及「讓台灣幫忙」等理念。

為向西班牙友人宣達台灣訴求，至今年5月底，代表處透過西國主流媒體發表專文、投書及專訪共計26次，強力呼籲國際社會支持台灣以觀察員身分，完整參與24日至6月1日召開的世界衛生大會。

簡單開場儀式後，遊行車隊集結整備並從代表處前廣場出發，車隊遊行歷時約半小時，沿途經馬德里黃金地段卡斯特蘭納大道（Paseo de la Castellana），僑胞同時自車窗內舉起支持台灣參與WHA的小旗幟，向西班牙社會表達台灣的訴求，也引起沿路車輛與行人的關切與興趣。

而遠在美國大華府地區台灣僑胞亦舉行感謝美國支持台灣參與世界衛生大會（WHA）活動，50輛掛上美國與中華民國國旗的車隊從國會山莊出發遊行至白宮前，呼籲美國民眾支持台灣國際參與。

世界工商婦女協會巴爾的摩創會會長白越珠致詞表示，這場活動是為了感謝美國對中華民國台灣參與WHA的支持。台灣在健保體系與藥品研發有優異的表現，台灣不應該被排除於WHA的任何活動之外，「台灣能幫忙，台灣也正在幫忙」。

駐美代表處副代表鄭榮俊也表示，這場全球性活動是為了讓世界聽到台灣的聲音。美國國會議員發起的「讓台灣幫忙」（#LetTaiwanHelp）社群平台活動也獲得超過250位全球各國議員、組織與高階官員響應。他相信透過這些活動，目標終能達成，這一天不會太遠。

本身是預防醫學專家、母親來自台灣的馬里蘭州州參議員林力圖（Clarence Lam）則表示，非常樂見美國對台灣參與WHA的支持，因為台灣不僅能在疫情大流行做出貢獻，也能在全球公衛做出貢獻。