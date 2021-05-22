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最新約會利器！白宮與約會軟體聯手利誘年輕人接種疫苗

OKCupid網站的數據，施打苗使用戶有擁吸引力，配對率也大增。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/22 21:35
白宮宣佈美國多款交友軟體聯手推動美國年輕人接種疫苗。（來源：台灣英文新聞／張雅鈞 製圖）

白宮宣佈美國多款交友軟體聯手推動美國年輕人接種疫苗。（來源：台灣英文新聞／張雅鈞 製圖）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）為鼓勵年輕人施打疫苗，美東時間21日白宮宣佈美國多款交友軟體宣傳疫苗計畫，讓接種疫苗成為時下約會新流行。

約會交友網站滿足5000多萬美國人社交需求，也是世界上最大宗的非遊戲應用程式。Tinder、Hinge、Match、OkCupid、BLK、Chispa、Plenty of Fish、Bumble和Badoo等交友軟體將在未來幾週推出，用戶若提出施打疫苗証明，就會在應用程式中顯示其疫苗接種狀態，並因此享有部分付費權限的獎勵措施，鼓勵年輕網友接受疫苗注射。

白宮在聲明稿中表示，根據OKCupid網站的數據，已接種或打算接種疫苗的用戶，其配對機率比沒打算接種的用戶高出14%。並幽默地指出：「我們終於找到讓所有人都更有吸引力的東西：接種疫苗。」

接種疫苗到底多有吸引力？OkCupid在聲明中表示，「我已打疫苗」句子出現次數，5月相較於1月增加了超過1400%。而在OkCupid中，每10人有超過7人表示要去打疫苗。此外，面對面約會將有可能大增，現在僅有7%的單身網友表示對面對面約會感到不自在。

Tinder則表示，他們讓用戶在個資欄中，貼上「我已接種疫苗」或「疫苗可救命」的標籤。其執行長蘭佐恩（Jim Lanzone）表示：「很高興能和白宮合作，協助美國70%的成年人，在7月4日前注射疫苗。」

CNN報導，美國在拜登上任百日內已經達成注射超過2億支疫苗，是原施打目標的兩倍。然而根據美國疾管局統計，疫苗施打率逐漸降低，甚至比起4月施打高峰減少近五成。該媒體形容白宮與約會軟體的合作，是為那些在疫苗接種率趨於穩定情勢下仍然猶豫的人所做的最新努力。

白宮新冠疫情高階顧問斯拉維特（Andy Slavitt）向媒體表示，許多美國年輕人尚未接種疫苗，這些人並非反對，只是並未將接種放在首要事項。他強調接種「對社交生活有明顯的好處」，讓人免於受全球傳播的病毒影響。「談論這確實有點好笑，但事實是民眾確實想重返正常生活。」

此外，美國政府也透過多形式催促利誘國人施打疫苗，例如俄亥俄州、紐約州、馬里蘭州等都提供樂透抽獎以激勵當地居民接種疫苗。

根據CDC上周宣佈的指導方針，接種疫苗的人不再需要戴口罩或或保持社交距離，如今人們將踏足戶外享受生活，也享受社交，與約會。
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