籲優先分台灣疫苗！美眾議院跨黨致函國務卿

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美國眾議院62位跨黨派議員聯手上書國務卿布林肯，呼籲將台灣納入美國疫苗分配優先名單。外交部今（22）日表示感謝，也稱未來將在既有的良好基礎上，強化台美防疫夥伴關係。

美東時間21日，美國聯邦眾議院共62位跨黨派議員，聯名投書美國國務卿布林肯（Antony Blinken），呼籲該國政府將台灣納入其疫苗分配優先名單中。聯名函內容肯定我方防疫成果，且在去年捐助美國超過1200萬片口罩。近來台灣疫情惡化，正在努力控制疫情擴散，以避免封城影響對台、美雙方經濟。美國政府應與台分享多餘疫苗，持續力挺雙邊強健的夥伴關係。

外交部下午指出，該聯名函由聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）領銜發起，獲得共和黨黨團會議主席斯特凡尼克（Elise Stefanik）及外交委員會資深成員薛曼（Brad Sherman）等62位民主、共和兩黨眾議員連署，展現美國國會跨黨派對台灣的堅定友誼。

美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）昨（21）日與我衛福部長陳時中視訊會談半小時，表達美國政府支持台灣取得疫苗、支持台灣擴大參與WHO及全球衛生事務。今日又傳出美國兩黨議員齊心為台灣爭取疫苗。

外交部表示，未來台灣政府將持續與美國行政部門與國會在既有的良好基礎上，強化台美防疫夥伴關係。