印度疫情影響iPhone產線 三大台灣供應廠「剉咧等」

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）印度新冠疫情向南部延燒，至蘋果供應鏈3大台廠鴻海、緯創與和碩設廠所在地，影響其擴充產能進度。受限於多數台籍幹部返台及疫情，鴻海與緯創延緩進度，惟和碩促請包商繼續趕工。

印度疫情正由北向南蔓延至坦米爾那都省（Tamil Nadu）和卡納塔卡省（Karnataka），當地每天新增病例多超過3萬例，單日新增死亡人數逾千人。由於疫情惡化，該地實施更嚴格的宵禁與人口流動措施外，對設廠該地的鴻海、和碩和緯創擴廠增產、滿足蘋果需求造成危機，派駐台幹也承受雙重壓力。

據中央社報導，知情人士指出，鴻海已包機從清奈接回13名台幹，僅一名負責土建的台幹留守，監督產能擴充建設。然而，疫情衝擊及當地政府針對工廠與工地人力砍半的規定，產能擴充建設進度嚴重延緩。儘管如此，鴻海在清奈的蘋果相關產線依舊維持運作，目前並未影響iPhone的生產與交貨。

另一蘋果供應鏈台廠緯創，其那薩普爾（Narsapur）廠5月初應當地政府要求，停工消毒再復工後，已遣多數台幹返台避疫。同受到疫情與人力規定限制，緯創也不得不延緩擴充新產線工程進度。

和碩在印度佈局最晚，為能承接蘋果iPhone X的訂單，仍催促建廠承包商趕在6月底完成第一條產線。然而諸多受限，能否吃下大單成為考驗。

蘋果公司目前積極推轉移iPhone產能至印度，其中iPhone 12交由2019年起在印度組裝iPhone 的鴻海代工；iPhone X的生產訂單則交由2017年就在印度組裝iPhone低階機種的緯創，以及剛進駐清奈打造首條產線的和碩。然而印度疫情肆虐，考驗蘋果的產能轉移計畫。

截至截稿日，印度單日新增26萬7299例確診病例，疫情較之前趨緩；然死亡人數新增4149例，依舊高居不下。印度累計確診病例達到2628萬8080例，死亡人數29萬5560人，排名全世界第二。