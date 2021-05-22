台灣確診數「校正回歸」還是藏數字？ 政大財管副教授： 實務操作原因

指揮中心22日宣布400例「校正回歸」確診被網友質疑是轉移本土案例暴增的手法。（來源：Pexels ) 指揮中心22日宣布400例「校正回歸」確診被網友質疑是轉移本土案例暴增的手法。（來源：Pexels )

(台灣英文新聞／ 張雅鈞綜合報導）今（22）日下午疫情指揮中心公佈新增 321 例本土案例以及400例「校正回歸」，此舉引發廣大群眾疑惑，究竟為何將上週的採檢案例定義為校正回歸。政大財管系副教授盧敬植表示，不見得是政治操作而是實務考量。

盧敬植在臉書上發文表示，指揮中心過去案例少時，「一致都把哪一天公佈就算哪一天的」，如果用這種方式來看，今天會是「 721 例」。所以當然會有人認為衛福部這樣是在玩文字技巧，前幾天在蓋牌，不過實情並不是這麼簡單的。

盧敬植表示，對於總體經濟學家來說，政府公佈數據之後再做修正是常見的情況，而且並不見得是政治動機造成的，往往有「實務上操作的原因」。這裡其實也是的，如果我們把先前因為檢驗塞車這 400 例「校正回歸」都算在今天的新案例裡，那其實會錯誤的判斷了趨勢，因此會有錯誤的政策處理。

盧敬植分析，從陳所展示出的新趨勢圖（把這四百例加回到過去幾天）來看，確診案例數的趨勢並沒有明顯的成長。如果對疫情指揮中心公佈的數據有疑問，應該請他們整理目前這些「回歸」的數據所採用認定日期的基準與之前已公佈的案例認定的日期是否一致，用這一點來判斷這個作法是「更能顯示疫情發展的趨勢」還是在「粉飾太平」?

他提醒，疫情升溫之後，精準的數據掌握變的比去年及今年四月以前重要的多。

此外，他也指出，「修正」意謂衛福部承認目前檢驗能量不足的事實；目前的 PCR 檢驗量能不足，導致檢驗塞車，每日公佈數目有低估實際新案例數的問題。