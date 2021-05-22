【防疫別出門！】台灣新冠疫情升高　行政院籲企業擴大居家辦公比例

(台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心在22日兩場記者會上呼籲民眾待在家，非必要「拜託別出門」，行政院人事總處人事長施能傑22日也出席疫情記者會，宣布中央機關將從三分之一的居家上班比例，提高至二分之一，望降低人流移動，也希望各企業也比照辦理防堵疫情擴散。

施能傑表示，雙北公務機關原本就有分流措施，包括擴大彈性上班時間、異地辦公、居家上班，其中居家上班比例可望提高至二分之一；不過，防疫軍警消、醫療或是需24小時運作的民生必要者不受此限，同時異地上班也應符合資安的要求。另外，各機關辦公場所也要做好嚴格門禁管制，減少非機關人員進出。

經濟部長王美花也受邀與會報告。王美花表示，台灣製造業不僅對於國家經濟發展占有重要角色，在全球半導體與各項資通訊產品供應鏈也扮演要角，為確保台灣製造業者在疫情肆虐下持續穩定運作，已於12日將「ＣＯＶＩＤ １９經營指引」通報各個公協會代為傳達，也設立了單一聯絡詢問窗口供諮詢。

王美花表示，製造業可以居家工作的相關人員例如行政、研發人員，都請盡量安排在家上班，至於生產線因不能中斷，如何減少勞工出勤，就要請企業和勞工協商做好工作調整，特別是分艙分流，讓相關人力做好防疫措施。如果企業在工廠產線上有員工確診，一定要快速啟動應變機制，向相關園區地方政府做好橫向聯繫、疫調等等，把相關可能擴散情形降到最低。