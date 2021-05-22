東京奧運辦不辦? 奧委會：緊急狀態下也能辦

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導） 因為疫情影響，2020年的東京奧運命運乖舛，雖然延期至今(2021)年，在全球疫情仍不樂觀的情況下，現在的大問題在於，奧運到底是辦還是不辦呢？答案看來是肯定的。

BBC報導，日本東京都、大阪府、京都府、兵庫縣等4個都道府縣在上(4)月25日發布緊急事態宣言，並在本月6日再次將狀態延長到月底，藉由限制人員移動來達到阻止擴大感染的目的，現階段東京的每日確診人數大約在500人至1000人上下浮動。 然而，即使有高達70%的日本人不想要在這個時間舉行奧運，再加上緊急狀態帶來的不便影響下，日本政府似乎仍鐵了心要舉辦這次的奧運，並取得了奧運執行委員會的許可。

東京奧運組織委員會主席橋本聖子表示，從國外入境的人員數量已經大幅減少，從原定的18萬人降至7.8萬人左右，並也動員的充足的醫療人員進行待命，確保奧運能順利進行的準備工作已經完成了8成。

國際奧林匹克委員會（IOC）副主席柯茲（John Coates）則說，從世界衛生組織意見與現有的科學證據來看，這些實行的措施有助於確保賽事的安全，現在所有的計畫都已準備完畢，如果有人問奧運是否能安全地舉辦，奧委會的答案是肯定的。

對於日本民調的反對意見，科茲則認為，這可能與日本現在疫苗接種的低覆蓋率有關，只要未來疫苗接種人數增加，這個反對的態勢就會反轉，即使反對聲浪不變，工作團隊也會積極確保比賽安全進行。

分析指出，從科茲的發言看來，奧委會的立場應是：「本次奧運不能由奧委會來取消」，而現階段日本的疫苗接種率並不樂觀，僅有5%完成了第一劑接種，要在7月23日奧運正式開幕前完成接種將會十分困難，因此本次奧運看來仍變數很多。