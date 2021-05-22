Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

美重回多邊主義 何志勇：勿讓台灣淪為大國棋子

美韓聯合聲明提及台海穩定重要性，然南韓並不將之視為優先考慮問題。

By 台灣英文新聞－編輯
2021/05/22 14:20
台灣與美國國旗（圖/Getty Images ）

台灣與美國國旗（圖/Getty Images ）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國兩個月來分別與日本、韓國發表聯合聲明，強調台海穩定重要。國民黨國際部副主任何志勇今（22）日表示，美國外交政策已歸多邊主義，執政黨應警惕莫讓台灣淪為大國權力角逐中的棋子。

美東時間21日，美國總統拜登（Joe Biden）與南韓總統文在寅於白宮舉行領袖峰會，並發表聯合聲明強調維護台海和平穩定的重要性。

台灣中央社報導，國民黨國際部副主任何志勇本日上午受訪指出，美國外交政策現轉向多邊主義，執政黨應警覺，唯有與大國以及北京保持「等距關係」，才能避免台灣淪為權力競逐下的棋子。

何志勇表示，如同今年4月日本首相菅義偉訪問美，與拜登發表聯合聲明，此次美韓聲明，拜登和文在寅在台海問題上的態度和篇幅，並未超出美日聲明的範疇。

何志勇指出，相較日本，南韓地理位置更靠近中國本土，卻未參與美、日、印和澳的「四方安全會談」（Quad），只部分參與四方所屬爭議性較低的疫苗、氣候變化、新技術三個工作小組。顯示南韓在中美競爭下的保守態度。

何志勇也表示，南韓是中共如今急欲拉攏的對象，之所以願意在兩岸問題上稍作表態，是需要美國在朝鮮問題上的合作。南韓重點依舊放在南北韓雙邊關係，台海穩定並非其最優先考慮的問題。
台海穩定
台美關係
美國外交
多邊主義

相關新聞

台美衛生部長視訊 美國：支持台取得疫苗、參與WHO
台美衛生部長視訊 美國：支持台取得疫苗、參與WHO
2021/05/21 19:28
美國情報總監憂改變台海戰略恐激怒中 外交部：攜手美方促進和平
美國情報總監憂改變台海戰略恐激怒中 外交部：攜手美方促進和平
2021/05/01 12:03
外媒：三大外交挑戰「台灣、烏克蘭、伊朗」拜登抱頭燒
外媒：三大外交挑戰「台灣、烏克蘭、伊朗」拜登抱頭燒
2021/04/19 21:08
接見拜登特使團　蔡英文：強化台灣與美國的夥伴關係
接見拜登特使團　蔡英文：強化台灣與美國的夥伴關係
2021/04/15 14:54
美台海巡合作備忘錄 蕭美琴與AIT藍鶯25日華府共同簽署
美台海巡合作備忘錄 蕭美琴與AIT藍鶯25日華府共同簽署
2021/03/26 14:20

更新時間 : 2021-05-22 17:59 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣指揮中心20日澄清：LINE上出現冒用疾管署或疾管家名義之社群　請民眾勿受騙加入!!!
【更新】台灣指揮中心20日澄清：LINE上出現冒用疾管署或疾管家名義之社群　請民眾勿受騙加入!!!
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
新北累計896例 25處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
新北累計896例 25處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
全國3級警戒 全台停止內用 王品、瓦城、麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、路易莎、星巴克等18間業者防疫懶人包
全國3級警戒 全台停止內用 王品、瓦城、麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、路易莎、星巴克等18間業者防疫懶人包
中台灣朝陽科大學生確診感染源不明！趴趴走未戴口罩發文致歉「你們罵我，我都接受」　全面遠距教學再度延期至期末
中台灣朝陽科大學生確診感染源不明！趴趴走未戴口罩發文致歉「你們罵我，我都接受」　全面遠距教學再度延期至期末
【自我檢測圖】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
【自我檢測圖】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
屏東、南投也淪陷！台灣5/21增312例本土 新北144例 台北127例 累計1980例本土
屏東、南投也淪陷！台灣5/21增312例本土 新北144例 台北127例 累計1980例本土
確診女夜唱再傳兩人！中台灣朝陽科大緊急一日快篩站　全台中免費快篩站一覽表
確診女夜唱再傳兩人！中台灣朝陽科大緊急一日快篩站　全台中免費快篩站一覽表
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看