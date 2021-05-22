美重回多邊主義 何志勇：勿讓台灣淪為大國棋子

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國兩個月來分別與日本、韓國發表聯合聲明，強調台海穩定重要。國民黨國際部副主任何志勇今（22）日表示，美國外交政策已歸多邊主義，執政黨應警惕莫讓台灣淪為大國權力角逐中的棋子。

美東時間21日，美國總統拜登（Joe Biden）與南韓總統文在寅於白宮舉行領袖峰會，並發表聯合聲明強調維護台海和平穩定的重要性。

台灣中央社報導，國民黨國際部副主任何志勇本日上午受訪指出，美國外交政策現轉向多邊主義，執政黨應警覺，唯有與大國以及北京保持「等距關係」，才能避免台灣淪為權力競逐下的棋子。

何志勇表示，如同今年4月日本首相菅義偉訪問美，與拜登發表聯合聲明，此次美韓聲明，拜登和文在寅在台海問題上的態度和篇幅，並未超出美日聲明的範疇。

何志勇指出，相較日本，南韓地理位置更靠近中國本土，卻未參與美、日、印和澳的「四方安全會談」（Quad），只部分參與四方所屬爭議性較低的疫苗、氣候變化、新技術三個工作小組。顯示南韓在中美競爭下的保守態度。

何志勇也表示，南韓是中共如今急欲拉攏的對象，之所以願意在兩岸問題上稍作表態，是需要美國在朝鮮問題上的合作。南韓重點依舊放在南北韓雙邊關係，台海穩定並非其最優先考慮的問題。