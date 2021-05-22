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陳建仁：新冠變異株教了台灣人四堂課　全民打疫苗是解方

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/22 12:31
台灣前副總統陳建仁檔案照。

台灣前副總統陳建仁檔案照。 (來源 中央社)

(台灣英文新聞 / 楊琇羽　綜合報導) 台灣本土COVID 19確診新增案例已連七日破百，人心惶惶，公衛專家、前副總統陳建仁22日表示，這次的英國B.1.1.7病毒株大肆傳播，給台灣人上了很重要的四堂課，面對總是會出現無法預期的破口，唯有盡快透過全民接種疫苗，提高群體免疫力，才能有效克制病毒回到正常生活。

陳建仁說，自從中央流行疫情指揮中心 (CECC) 宣佈學校停課至5月28日以後，白天就在協助照顧孫子。陳建仁在臉書專頁上分享與孫子們的對話，有感而發地寫下這次英國B.1.1.7病毒株大肆傳播給台灣人上的四堂課：病毒會不斷突變讓傳染力變更強使群聚餐飲很容易散播病毒、忽略了八大行業加強防疫的必要性、誠實是最好的策略、全民接種疫苗提高群體免疫力才能有效克制病毒。

第一堂課，COVID-19病毒會不斷地尋找自己生命的出路，透過不斷地傳染、複製、突變，使得傳染力越來越強，輕症及無症狀感染者越來越多，因此讓感染者不容易警覺到自己已經得到感染，致使病毒散播的越快，這符合達爾文「適者生存」的演化原理。

陳建仁提到他在去年初提過「冠狀病毒的流感化」，似乎正在這樣地演變，此回獅子會友群聚和彰化葡萄商群聚，都一再顯示這次流行的B.1.1.7變異株的傳染力，遠超過以往在台灣出現的病毒株。我們要更加提高警覺，持續監控病毒的變異、傳染力、致病力、致死力、抗藥性、疫苗迴避性，適時採取妥適的因應對策！

第二堂課，群聚餐飲很容易散播病毒，必須特別留意。脫下口罩吃東西、喝飲料、唱歌、抽菸，再加上未保持社交距離、不勤洗手，使得娛樂餐飲成為病毒散播的最佳途徑。原本傳染力就很高的B.1.1.7變異株，一旦進入了出入頻繁、密切接觸、划拳拚酒的茶藝館，自然會爆發大規模的疫情。許多國家的成人娛樂場所在去年就爆發群聚感染，台灣也發生了高雄金芭黎舞廳和台北酒店女公關的感染事件，雖所幸未造成擴散，但也讓台灣人民忽略了八大行業加強防疫的必要性。

第三堂課，誠實是最好的策略。陳建仁說，應該感謝大多數確診者，他們在疫調時都願意說出自己的茶藝館接觸史，使得密切接觸者的追蹤、檢驗、隔離，都能夠順利進行。雖然有些確診者未能如實說出茶藝館接觸史，使得密切接觸者的掌握受到限制，但是疫調仍然是很必要的。旅遊史、職業史、接觸史和群聚史的疫調，是比普篩更容易找出密切接觸者加以居家隔離，更有效率，也更快速省錢。

第四堂課，陳建仁說，阻斷病毒傳染途徑，總是會出現無法預期的破口，再加上變異株的傳染力大幅提升，唯有盡快透過全民接種疫苗，提高族群的集團免疫力，才能有效克制病毒，開始過著健康平安、幸福美滿的新正常生活。

更新時間 : 2021-05-22 13:56 GMT+08:00

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