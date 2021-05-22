【台灣防疫‧慎防中國認知戰】副指揮官陳宗彥：亂傳假消息　可重罰３００萬

(台灣英文新聞/ 楊琇羽 綜合報導) 周六（22日）中央流行疫情指揮中心防疫會議直播中，副指揮官陳宗彥呼籲民眾這個周末儘量別外出，待在家防疫，同時提防流傳的假訊息，譴責「蔡英文總統染疫」、「蘇貞昌從疫情下內線交易獲利」、「政府刻意讓疫情擴大」此等惡意的假消息散佈。

副指揮官陳宗彥周六上午會議中表示，會對萬華街友加強採檢、持續增加防疫旅館。陳也說明，國內酒精庫存龐大有112萬瓶，惟接著會加強物流運送及零售通路鋪貨讓民眾能買到，同時台酒也會擴大防疫酒精生產，下周一起會陸續到貨各賣場，民眾勿慌勿搶購。

會上有台灣媒體問到，中國藉台灣疫情升高而擴大發動「認知戰」攻擊，散佈假消息造成民眾恐慌，陳宗彥呼籲民眾看到訊息時抱持「多疑、多查、不亂傳」，亂傳假消息最高可罰３００萬元，同時政府也會每天持續不斷說明澄清安民心。陳提醒，防疫訊息以疾管家及官方網站為主，對於一些要求匯款及提供個資的訊息，可查１６５反詐專線查詢求證避免受騙。

中央流行疫情指揮中心指出，網路直播新聞聊天室一則留言內容提及「蔡英文已經確診還沒有宣布」，其言論極端悖離事實。指揮中心嚴正澄清，蔡總統並未感染COVID-19或其他疾病，該留言經交由警政署刑事警察局追查，發現涉案IP位址來自境外，用字遣詞多為中國地區用語且為簡體字，是有心人士利用跳板網路所為，刻意且惡意張貼和散布不實訊息，企圖干擾我國防疫工作。



指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。