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【美韓峰會】拜登提台灣海峽和平、供南韓55萬士兵美COVID19疫苗

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/22 09:58
(美聯社圖片)

(美聯社圖片)

(台灣英文新聞/ 楊琇羽　綜合報導) 美國總統拜登在美東時間21日與訪美的南韓總統文在寅於白宮舉行峰會，會中提到區域穩定議題，包括台灣海峽的和平安全。

台灣中央社報導，兩人在會後聯合記者會上，都談到台海穩定的重要性，也同意在此議題上更密切合作。拜登說會談也觸及區域穩定至關重要的議題，例如維持南海航行自由與維護台灣海峽的和平與穩定。

雙方會談還涵蓋擴大區域合作、緬甸民主危機、以及北韓核武議題，願以外交接觸談判的務實作法實現「朝鮮半島非核化」目標並降低緊張局勢。

此前，知情人士告訴英國金融時報，拜登會中將要求南韓總統文在寅同意在雙方聯合聲明中，對中國採取較強硬的詞彙。但據首爾方面的消息，文在寅雖將宣布加入美國、日本、印度及澳洲組成的「四方安全對話（Quad）」，但傾向採取較不強硬的語彙避免激怒中國。Forbes觀察也說，南韓政府對於美國的要求感到莫大的壓力，國內氣氛也傾向避免加入美中對抗戰局。

文在寅是拜登上任美國總統一職後，第二位會面的國家領袖，此一訪美行文在寅也是收獲滿滿。CNN報導，拜登美東時間周五宣布將協助南韓55萬名士兵施打美製新冠疫苗，幫助盟友。

拜登也說，今年下半年到2022年這段期間，美國擴大疫苗生產至數十億劑。

更新時間 : 2021-05-22 13:55 GMT+08:00

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