台美衛生部長視訊 美國：支持台取得疫苗、參與WHO

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美國衛生部長貝塞拉今（21）日與衛福部長陳時中舉行視訊會議，貝塞拉表達了美國的兩點支持：支持台灣取得疫苗、支持台灣擴大參與WHO及全球衛生事務。

美國總統拜登日前宣布將釋出2000萬劑Covid-19疫苗，台灣極力爭取。美國衛生及公共服務部全球事務辦公室推特今天貼出貝塞拉（Xavier Becerra）與陳時中視訊30分鐘，雙方就疫情與全球衛生議題交換意見。美方也表達對台灣獲取疫苗的支持。

衛福部表示，美國新任衛生及公共服務部部長貝塞拉（Xavier Becerra）與我衛福部部長陳時中視訊會議半小時，雙方討論疫情以及全球衛生議題。美國衛生及公共服務部全球事務辦公室推特也特別提及該會議，並重申支持我方取得新冠疫苗。

衛福部表示指出，貝塞拉於會強調美國將持續全力支持台灣擴大參與WHO與全球衛生事務。陳時中則對美國將台灣列為其與外國政府雙邊會談之優先國家，以及支持我國參與WHO表達誠摯感謝。

總統蔡英文於臉書表示，她上任五年來一直很重視台美關係的推展，台美是共同對抗疫情的夥伴，除了在第一線的駐美大使蕭美琴努力爭取疫苗儘速到位，提及今早台美公衛單位的雙邊會議，她表示雙方就去年簽署的合作瞭解備忘錄，進一步討論了深化台美醫療、公衛、科學創新合作的方式。

她指出，貝塞拉特別感謝台灣對美國的協助，也表達了美國的兩點支持：支持台灣取得疫苗、支持台灣擴大參與WHO及全球衛生事務。

美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑（Brent Christensen）、外交部徐儷文主任秘書、北美司徐佑典司長、衛福部疾病管制署周志浩署長也列席該會議。