「國民老婆」閃婚全網崩　「國民零食」可樂果期間限定啤酒包 陪你在家防疫兼療傷

5月19日日本女神級藝人新垣結衣無預警宣布結婚，這個「 國民老婆」變前妻的震撼消息，引起全網心碎， 許多網友崩潰直呼慘遭背叛，無奈疫情進入三級警戒，不能群聚， 只好一個人在家喝悶酒，這些因為「國民老婆」 宣布喜訊而失戀的鍵盤老公們，就讓「國民零食」 可樂果期間限定啤酒包系列療癒你的心吧！

「國民零食」可樂果聯手台灣啤酒，推出「可樂果期間限定啤酒包」 ，延續台式熱炒概念搭配爽口的台灣啤酒，讓防(ㄕ)疫(ㄌㄧㄢˋ )在家也能享受如同在熱炒店般的滋味，現在加入官方Line登入 發票，可集點兌換可樂果50周年獨家限定商品， 還有機會獲得萬元獎金，即日起將在各大超商、全聯、量販店… 等通路重磅回歸，錯過再等一年！

被網友稱之「涮嘴下酒最對味的零食」可樂果，在2017年更是直 接與台灣啤酒合作，推出聯名啤酒包系列，一上市便噱頭十足， 廣受市場矚目，也是近年來許多跨品牌聯名的成功案例， 在開發概念上，主打台灣特有的「熱炒+啤酒」文化， 如同韓國人吃炸雞配啤酒一般， 台灣人吃熱炒免不了搭配啤酒才是真正的台味，確定主題方向後， 最致勝的關鍵，則是可樂果強大的研發團隊， 其每年延續台式熱炒概念，神還原的口味皆引發網友熱議， 除了每年敲碗期待的炒海瓜子之外，今年再推出鐵板牛柳、 經典五香滷味風味兩款新品，並採期間限定的方式販售， 維持消費者新鮮感，至今推出第四年仍話題不斷， 堪稱史上最強聯名。此次更針對三種不同的口味特性， 在包裝上推薦搭配不同啤酒，給消費者最棒的台味絕配！

周周抽出萬元金，集點換50週年限定商品

可樂果自5月24日起至7月17日， 凡購買可樂果全系列任乙件產品，加入官方line帳號並登錄發票 ，就有機會抽中萬元獎金，另外還可集點兌換50周年限定好禮， 活動詳情請見活動網站！