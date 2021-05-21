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「國民老婆」閃婚全網崩　「國民零食」可樂果期間限定啤酒包 陪你在家防疫兼療傷

最強聯名來了！可樂果X台灣啤酒熱賣回歸　登入官方Line帳號 周周抽萬元

By 台灣英文新聞
2021/05/21 17:34
「國民老婆」閃婚全網崩　「國民零食」可樂果期間限定啤酒包 陪你在家防疫兼療傷
「國民老婆」閃婚全網崩　「國民零食」可樂果期間限定啤酒包 陪你在家防疫兼療傷

5月19日日本女神級藝人新垣結衣無預警宣布結婚，這個「國民老婆」變前妻的震撼消息，引起全網心碎，許多網友崩潰直呼慘遭背叛，無奈疫情進入三級警戒，不能群聚，只好一個人在家喝悶酒，這些因為「國民老婆」宣布喜訊而失戀的鍵盤老公們，就讓「國民零食」可樂果期間限定啤酒包系列療癒你的心吧！

「國民零食」可樂果聯手台灣啤酒，推出「可樂果期間限定啤酒包」，延續台式熱炒概念搭配爽口的台灣啤酒，讓防(ㄕ)疫(ㄌㄧㄢˋ)在家也能享受如同在熱炒店般的滋味，現在加入官方Line登入發票，可集點兌換可樂果50周年獨家限定商品，還有機會獲得萬元獎金，即日起將在各大超商、全聯、量販店…等通路重磅回歸，錯過再等一年！

被網友稱之「涮嘴下酒最對味的零食」可樂果，在2017年更是直接與台灣啤酒合作，推出聯名啤酒包系列，一上市便噱頭十足，廣受市場矚目，也是近年來許多跨品牌聯名的成功案例，在開發概念上，主打台灣特有的「熱炒+啤酒」文化，如同韓國人吃炸雞配啤酒一般，台灣人吃熱炒免不了搭配啤酒才是真正的台味，確定主題方向後，最致勝的關鍵，則是可樂果強大的研發團隊，其每年延續台式熱炒概念，神還原的口味皆引發網友熱議，除了每年敲碗期待的炒海瓜子之外，今年再推出鐵板牛柳、經典五香滷味風味兩款新品，並採期間限定的方式販售，維持消費者新鮮感，至今推出第四年仍話題不斷，堪稱史上最強聯名。此次更針對三種不同的口味特性，在包裝上推薦搭配不同啤酒，給消費者最棒的台味絕配！

周周抽出萬元金，集點換50週年限定商品

可樂果自5月24日起至7月17日，凡購買可樂果全系列任乙件產品，加入官方line帳號並登錄發票，就有機會抽中萬元獎金，另外還可集點兌換50周年限定好禮，活動詳情請見活動網站！

更新時間 : 2021-05-21 21:14 GMT+08:00

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