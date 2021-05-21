臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為3.00% 上市股票總市值達49.81兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年5月21日發行量加權股價指數收盤為16,302.06點，較上週(110年5月14日)的15,827.09點上漲474.97點，漲幅約為3.00%，台灣50指數收盤為13,204.95點，較上週的12,831.81點上漲373.14點，漲幅約為2.91%，寶島股價指數收盤為18,498.92點，較上週的17,974.21點上漲524.71點，漲幅約為2.92%。產業別指數全面上漲，以航運類指數上漲17.95%為最大，以觀光類指數上漲0.17%為最小，未含金融類指數上漲434.25點，漲幅約為3.14%，未含電子類指數上漲554.52點，漲幅約為3.17%，未含金融電子類指數上漲556.10點，漲幅約為3.71%。

本週集中交易市場總成交金額為2兆2,512.82億元，全體上市股票成交金額為2兆1,663.46億元，股票成交量週轉率為5.76%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類5,446.23億元，占全體上市股票交易金額25.14%

第二名，航運類5,003.42億元，占全體上市股票交易金額23.10%

第三名，鋼鐵類1,862.30億元，占全體上市股票交易金額8.60%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類26.39%

第二名，光電類17.72%

第三名，鋼鐵類17.11%

累計今年年初開盤迄今共89個交易日，集中市場總成交金額為35兆5,593.41億元，市場日平均成交金額為3,995.43億元，股票成交量週轉率為88.30%，股票日平均成交量週轉率為0.99%。

2021年5月21日全體上市公司市場總值為新台幣49兆8,146.20億元，較上週(2021年5月14日)市值48兆3,749.19億元增加1兆4,397.01億元，增幅約為2.98﹪。