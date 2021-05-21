新北技職線上挑戰實作課 美髮、茶藝、舞蹈難不倒摩托車引擎也能教

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
新北市自5月18日起，實施停課不停學線上學習，新北專業群科老師們用盡巧思，讓平常在學校實習場域實際動手的學生，透過螢幕也能跟著老師優雅品茶、動手學美容、熱力四射舞蹈、專業學修車。
教育局表示，新北技職學科與專業技能並重，專業群科老師們用盡巧思，調整課程發想創新點子，透過螢幕抓住學生目光！穀保家商時尚造型科主任郭鳳玉，為了讓學生了解美髮的技巧，架設多個鏡頭拍攝不同角度。她表示：「透過多角度，把動作錄影下來，學生可以重複觀看，重複練習，提升自己的技能。」偌大的舞蹈教室，莊敬工家表演藝術科林怡萱老師，架起攝影鏡頭，一個一個步驟教舞。
學生也在鏡頭前聚精會神，一起練習舞蹈動作，老師隨時隨地點選學生個人畫面，進行教學成果驗收。學生林依旻表示，線上教學的強度，完全不亞於實體課程，跟著老師在鏡頭前舞動，需要更專注才能跟上腳步。
鶯歌工商陶工科師傅李素梅表示，茶藝課堂上，學生能夠實際感受茶器具的型制、手感，以及泡茶的溫度和氛圍，現在採用遠距線上教學，讓學生學習透過光源的調整、鏡頭遠近來展現茶具之美，學習茶藝的知識。科主任蔡智勇則說，這次疫情來得又快又急，原本擔心陶瓷傳統技藝的師傅們無法操作線上課程，沒想到師傅們的線上授課能力媲美網紅，與學生的互動生動活潑又有趣，真正落實了停課不停學，讓孩子安心在家學習，為臺灣防疫貢獻心力。
泰山高中汽車科老師在汽車工廠，推出摩托車引擎與工具箱，對著鏡頭一一講解引擎的構造與拆裝，搭配國外引擎的拆裝影片，多管道讓學生吸收。邵勸誠老師表示，沒想到自己就好像現下流行的直播主一樣，面對的是鏡頭而非學生，也算是一種新奇的體驗。汽車科丁士皓同學上完課興奮地表示，老師提供國外的示範影片，可以感受到外國人對於技術的專注，連每個螺牙的扭力都是被精確計算。再搭配老師實作示範，讓自己更能進入狀況。
教育局長張明文表示，新北市停課不停學，實務操作課程，線上教學看似困難度高，只要透過教師的創意巧思，每個實作課程都能找到自己的教學模式，老師們用心錄製影片，讓學生反覆觀看練習技能，反而對學生更有幫助。學生在家可由教師採取遠距教學，或者透過數位平台、紙本教材、教育局YouTube教學或有線電視公益頻道自學等多種管道方式，保障學生學習權益。同時透過技術型高中的專業及創意，提供學生更多元的學習模式，更是隨時學習、反覆練習、終身學習的最好典範。