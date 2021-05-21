新北技職線上挑戰實作課 美髮、茶藝、舞蹈難不倒摩托車引擎也能教

新北市自5月18日起，實施停課不停學線上學習， 新北專業群科老師們用盡巧思，讓平常在學校實習場域實際動手的學 生，透過螢幕也能跟著老師優雅品茶、動手學美容、熱力四射舞蹈、 專業學修車。

教育局表示，新北技職學科與專業技能並重， 專業群科老師們用盡巧思，調整課程發想創新點子， 透過螢幕抓住學生目光！穀保家商時尚造型科主任郭鳳玉， 為了讓學生了解美髮的技巧，架設多個鏡頭拍攝不同角度。她表示： 「透過多角度，把動作錄影下來，學生可以重複觀看，重複練習， 提升自己的技能。」偌大的舞蹈教室， 莊敬工家表演藝術科林怡萱老師，架起攝影鏡頭， 一個一個步驟教舞。

學生也在鏡頭前聚精會神，一起練習舞蹈動作， 老師隨時隨地點選學生個人畫面，進行教學成果驗收。 學生林依旻表示，線上教學的強度，完全不亞於實體課程， 跟著老師在鏡頭前舞動，需要更專注才能跟上腳步。

鶯歌工商陶工科師傅李素梅表示，茶藝課堂上， 學生能夠實際感受茶器具的型制、手感，以及泡茶的溫度和氛圍， 現在採用遠距線上教學，讓學生學習透過光源的調整、鏡頭遠近來展 現茶具之美，學習茶藝的知識。科主任蔡智勇則說， 這次疫情來得又快又急， 原本擔心陶瓷傳統技藝的師傅們無法操作線上課程， 沒想到師傅們的線上授課能力媲美網紅， 與學生的互動生動活潑又有趣，真正落實了停課不停學， 讓孩子安心在家學習，為臺灣防疫貢獻心力。

泰山高中汽車科老師在汽車工廠，推出摩托車引擎與工具箱， 對著鏡頭一一講解引擎的構造與拆裝，搭配國外引擎的拆裝影片， 多管道讓學生吸收。邵勸誠老師表示， 沒想到自己就好像現下流行的直播主一樣，面對的是鏡頭而非學生， 也算是一種新奇的體驗。汽車科丁士皓同學上完課興奮地表示， 老師提供國外的示範影片，可以感受到外國人對於技術的專注， 連每個螺牙的扭力都是被精確計算。再搭配老師實作示範， 讓自己更能進入狀況。

教育局長張明文表示，新北市停課不停學，實務操作課程， 線上教學看似困難度高，只要透過教師的創意巧思， 每個實作課程都能找到自己的教學模式，老師們用心錄製影片， 讓學生反覆觀看練習技能，反而對學生更有幫助。學生在家可由教師 採取遠距教學，或者透過數位平台、紙本教材、教育局YouTub e教學或有線電視公益頻道自學等多種管道方式，保障學生學習權益 。同時透過技術型高中的專業及創意，提供學生更多元的學習模式， 更是隨時學習、反覆練習、終身學習的最好典範。