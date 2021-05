巴拉圭未挺台入WHA? 台灣外交部：巴國已單獨致函WHO

(台灣英文新聞/ 張雅鈞 綜合報導)第74屆世界衛生大會(WHA)即將於三天後(5月24日)召開,廣獲國際社會支持的台灣依舊尚未接獲與會邀請,中央社報導已有其他13國友邦為台請命,外交部表示,巴拉圭也已去函世界衛生組織(WHO)為我國聲援。

WHA召開在即,台灣卻依舊被排除在外,尚未受邀。儘管國際支持聲浪不斷,台灣已連續第五年被拒之門外,因此我友邦發起致函WHO幹事長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)挺台運動。先前已有13國友邦貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、馬紹爾群島、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及吐瓦魯以WHO會員國身分,分別向譚德塞提出標題為「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」(Inviting Taiwan to participate in the World Health Assembly as an observer)的提案,要求列入本年WHA議程討論。

外交部發言人歐江安今(21)日表示,我國政府持續努力推動爭取以觀察員身分出席WHA。友邦以提案、致函WHO幹事長、在WHA會議中為我國執言等行動不遺餘力的支持台灣參與國際。

她指出,友邦也透過政府高層公開發言及在媒體發聲,以及立法部門通過決議或聲明,為台灣爭取參與WHA營造更大的國際支持聲量。外交部感謝並尊重友邦以各種具體行動協助我方參與WHA。

她表示,友邦要求台灣以觀察員身分參與WHA的提案,WHO已據以列入議程「補充項目」(supplementary item)。

此外,巴拉圭也重申堅定支持台灣參與WHO及WHA,巴國政府也為台灣致函WHO幹事長,呼籲邀請台灣以觀察員身分出席本年WHA。