巴拉圭未挺台入WHA? 台灣外交部：巴國已單獨致函WHO

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）第74屆世界衛生大會（WHA）即將於三天後（5月24日）召開，廣獲國際社會支持的台灣依舊尚未接獲與會邀請，中央社報導已有其他13國友邦為台請命，外交部表示，巴拉圭也已去函世界衛生組織（WHO）為我國聲援。

WHA召開在即，台灣卻依舊被排除在外，尚未受邀。儘管國際支持聲浪不斷，台灣已連續第五年被拒之門外，因此我友邦發起致函WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）挺台運動。先前已有13國友邦貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、馬紹爾群島、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及吐瓦魯以WHO會員國身分，分別向譚德塞提出標題為「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」（Inviting Taiwan to participate in the World Health Assembly as an observer）的提案，要求列入本年WHA議程討論。

外交部發言人歐江安今（21）日表示，我國政府持續努力推動爭取以觀察員身分出席WHA。友邦以提案、致函WHO幹事長、在WHA會議中為我國執言等行動不遺餘力的支持台灣參與國際。

她指出，友邦也透過政府高層公開發言及在媒體發聲，以及立法部門通過決議或聲明，為台灣爭取參與WHA營造更大的國際支持聲量。外交部感謝並尊重友邦以各種具體行動協助我方參與WHA。

她表示，友邦要求台灣以觀察員身分參與WHA的提案，WHO已據以列入議程「補充項目」（supplementary item）。

此外，巴拉圭也重申堅定支持台灣參與WHO及WHA，巴國政府也為台灣致函WHO幹事長，呼籲邀請台灣以觀察員身分出席本年WHA。