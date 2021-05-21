Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

巴拉圭未挺台入WHA? 台灣外交部：巴國已單獨致函WHO

WHA 24日登場，截至今日已有14國友邦仗義直言

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/21 17:22
第74屆世界衛生大會（WHA）即將於5月24日召開，台灣仍未獲邀。(來源：中央社檔案圖片）

第74屆世界衛生大會（WHA）即將於5月24日召開，台灣仍未獲邀。(來源：中央社檔案圖片）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）第74屆世界衛生大會（WHA）即將於三天後（5月24日）召開，廣獲國際社會支持的台灣依舊尚未接獲與會邀請，中央社報導已有其他13國友邦為台請命，外交部表示，巴拉圭也已去函世界衛生組織（WHO）為我國聲援。

WHA召開在即，台灣卻依舊被排除在外，尚未受邀。儘管國際支持聲浪不斷，台灣已連續第五年被拒之門外，因此我友邦發起致函WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）挺台運動。先前已有13國友邦貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、馬紹爾群島、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及吐瓦魯以WHO會員國身分，分別向譚德塞提出標題為「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」（Inviting Taiwan to participate in the World Health Assembly as an observer）的提案，要求列入本年WHA議程討論。

外交部發言人歐江安今（21）日表示，我國政府持續努力推動爭取以觀察員身分出席WHA。友邦以提案、致函WHO幹事長、在WHA會議中為我國執言等行動不遺餘力的支持台灣參與國際。

她指出，友邦也透過政府高層公開發言及在媒體發聲，以及立法部門通過決議或聲明，為台灣爭取參與WHA營造更大的國際支持聲量。外交部感謝並尊重友邦以各種具體行動協助我方參與WHA。

她表示，友邦要求台灣以觀察員身分參與WHA的提案，WHO已據以列入議程「補充項目」（supplementary item）。

此外，巴拉圭也重申堅定支持台灣參與WHO及WHA，巴國政府也為台灣致函WHO幹事長，呼籲邀請台灣以觀察員身分出席本年WHA。
世界衛生大會（WHA）
世界衛生組織（WHO）
巴拉圭
外交部
歐江安

相關新聞

德自民黨競選政綱刪「一中」政策 台灣外交部：歡迎
德自民黨競選政綱刪「一中」政策 台灣外交部：歡迎
2021/05/19 17:35
台美日英澳齊防疫 共辦疫苗接種線上國際研討會
台美日英澳齊防疫 共辦疫苗接種線上國際研討會
2021/05/19 14:33
駁斥幫友邦爭疫苗輕忽台灣需求 外交部： 互不排擠
駁斥幫友邦爭疫苗輕忽台灣需求 外交部： 互不排擠
2021/05/18 17:39
中國制裁民主峰會「終身追責」 台灣外交部：荒謬、啼笑皆非
中國制裁民主峰會「終身追責」 台灣外交部：荒謬、啼笑皆非
2021/05/12 17:26
【快訊】印度包機確定「取消」! 我外交部呼籲僑民速訂商業航班返回台灣
【快訊】印度包機確定「取消」! 我外交部呼籲僑民速訂商業航班返回台灣
2021/05/09 20:44

更新時間 : 2021-05-21 21:13 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣指揮中心20日澄清：LINE上出現冒用疾管署或疾管家名義之社群　請民眾勿受騙加入!!!
【更新】台灣指揮中心20日澄清：LINE上出現冒用疾管署或疾管家名義之社群　請民眾勿受騙加入!!!
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
【自我檢測圖】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
【自我檢測圖】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
新北累計896例 25處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
新北累計896例 25處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
中台灣朝陽科大學生確診感染源不明！趴趴走未戴口罩發文致歉「你們罵我，我都接受」　全面遠距教學再度延期至期末
中台灣朝陽科大學生確診感染源不明！趴趴走未戴口罩發文致歉「你們罵我，我都接受」　全面遠距教學再度延期至期末
全國3級警戒 全台停止內用 王品、瓦城、麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、路易莎、星巴克等18間業者防疫懶人包
全國3級警戒 全台停止內用 王品、瓦城、麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、路易莎、星巴克等18間業者防疫懶人包
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
【最新】台灣連5天本土個案破百　全國進入三級警戒！指揮中心: 目前尚無升四級之必要
【最新】台灣連5天本土個案破百　全國進入三級警戒！指揮中心: 目前尚無升四級之必要
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
確診女夜唱再傳兩人！中台灣朝陽科大緊急一日快篩站　全台中免費快篩站一覽表
確診女夜唱再傳兩人！中台灣朝陽科大緊急一日快篩站　全台中免費快篩站一覽表